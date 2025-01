Priemyselný park v Šuranoch vyrastie na väčšej ploche, zmenu schválila vláda

Priemyselný park v Šuranoch, v ktorom má sídliť čínska baterkáreň, vyrastie na väčšej ploche. Vyplýva to zo zmeny osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Šurany Industrial Park, ktorú na stredajšom rokovaní schválila vláda. Návrh predložila ministerka hospodárstva Denisa Saková a počíta s rozšírením celkovej plochy o 172 113 m2. O zmenu požiadala ministerstvo hospodárstva štátna spoločnosť MH Invest.

Pôvodná rozloha pozemkov tvoriacich strategické územie investičného projektu sa zväčší o 3,6 percenta, a to konkrétne z 4 762 649 m2 na 4 934 762 m2. Zmena je podľa materiálu potrebná pre úpravy umiestnenia stavieb, napojenia na siete a tiež pre posun a úpravu dopravných napojení.

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 mil. eur. S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Do parku smeruje prioritne projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 mld. eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.