Baterkáreň v Šuranoch napreduje aj napriek obavám miestnych obyvateľov, MH Invest hľadá projektanta verejnej infraštruktúry

Odpor časti verejnosti ako aj kritické názory z radov opozície zdá sa nemajú vplyv na pokračovanie projektu čínskej baterkárne v Šuranoch. Štátna spoločnosť MH Invest už pre tamojší priemyselný park hľadá generálneho projektanta verejnej infraštruktúry.

O víťazovi rozhodne najnižšia cena

Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 8,9 mil. eur. Jej súčasťou je vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti ako aj výkon odborného autorského dozoru. O víťazovi súťaže rozhodne najnižšia cena.

Proti výstavbe baterkárne v Šuranoch sa postavila časť miestnych obyvateľov. Proti projektu spísali petíciu, o svojich námietkach chcú hovoriť s predsedom vlády Robertom Ficom a žiadajú ho, aby celý projekt zastavil.

V otvorenom liste tvrdia, že im v súvislosti s investičným zámerom „ide o život“. Podľa ich vyjadrení stratili akúkoľvek dôveru v inštitúcie, ktoré sú v tejto veci kompetentné. Investor, spoločnosť GIB EnergyX, tvrdí, že projekt je plne v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi a stanovenými limitami.

Jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 mil. eur.

S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Do parku smeruje priorite projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 mld. eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.