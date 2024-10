Slovenská delegácia navštívila v Číne baterkáreň, ktorej kópia má vyrásť v Šuranoch. Väčšina starostov vníma výstavbu pozitívne (video+foto)

Počas uplynulých dní navštívila slovenská delegácia fabriku na výrobu batérií spoločnosti Gotion v meste Hefei v Číne, ktorej kópia má vyrásť v Šuranoch.

Návštevy sa zúčastnili členovia regionálnych samospráv, ako aj miestni obyvatelia, aby mohli na vlastné oči vidieť, ako prebieha výroba batériových článkov do automobilov, v akých podmienkach pracujú zamestnanci a ako továreň vplýva na prostredie a krajinu v bezprostrednom okolí.

Cesta ako edukačná kampaň

„Chceli sme, aby táto cesta poslúžila najmä ako edukačná kampaň smerom k Európe a Slovensku, aby ľudia videli, že tie mýty, ktoré kolujú o tom, že z giga fabriky ide osem komínov, emisie a rozpúšťadlá, ktoré spôsobujú neplodnosť žien, alebo znečisťovanie podzemnej vody, sa nezakladajú na pravde,“ uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ InoBat a cofounder Marián Boček.

Od výstavby baterkárne v Šuranoch očakáva technologický boom, keďže tá podľa neho nemá byť klasickou fabrikou – montovňou, ale mozgovňou.

„Tento projekt nie je len o veľkovýrobe, ale aj o duševnom vlastníctve a transformácii priemyslu,“ doplnil s tým, že budúcnosť priemyslu je v elektromobilite a energetických úložiskách.

Odporcov výstavby je menej

Čo sa týka odporcov výstavby baterkárne, podľa Bočeka ide skôr o hlučnú menšinu. „Máme veľkú väčšinu, ktorá je tichšia a tento projekt víta,“ poznamenal.

Fabrika podľa neho prinesie rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúry. „Pracuje sa momentálne s MH Invest na rozšírení cestnej infraštruktúry,“ uzavrel.

Na základe stretnutí s predstaviteľmi 19 samospráv od Šurian až po Nové Zámky podľa neho väčšina zástupcov mest a obcí vníma tento projekt pozitívne. Spoločnú komunikáciu sa stále snažia hľadať s obcou Bánov.

Príležitosť pre rozvoj mesta

Primátor mesta Šurany Marcel Filaga vníma projekt baterkárne ako veľkú príležitosť pre rozvoj mesta. „Má to pozitívny ohlas u ľudí, samozrejme sú tam aj nejaké obavy nejakého percenta obyvateľov,“ uviedol pre agentúru SITA.

Cieľom návštevy fabriky v Hefei je podľa neho vyvrátiť práve obavy a negatívne pocity obyvateľov, týkajúce sa výstavby v Šuranoch. „Ja to vnímam ako rozvoj regiónu, podporu infraštruktúry, výstavbu R7 a obchvatu mesta Šurany,“ priblížil.

V rámci prípravy projektu prebieha momentálne výkup pozemkov pod priemyselným parkom, ako aj pripomienkovanie k zmenám územného plánu. „Potom nasleduje už len veľká EIA,“ skonštatoval primátor.

Pod petíciu sa podpísalo percento obyvateľov

Čo sa týka negatívnych reakcií obyvateľov, pri svojom nástupe obdržalo mesto petíciu obyvateľov, ktorí s výstavbou nesúhlasia.

„Pod túto petíciu sa podpísalo asi jedno percento obyvateľov. Napriek tomu vnímame ich obavy, je to bežná vec pri takýchto veľkých projektoch a sme tu preto, aby sme zistili, či sa pri výstavbe a výrobe dodržia všetky zákonné postupy,“ vysvetlil Filaga.

Počas návštevy Hefei sa okrem iného oboznámil s históriou a vývojom spoločnosti Gotion. „Videli sme, aké články sa budú u nás vyrábať, videli sme článok prvej a druhej generácie, pričom u nás sa bude vyrábať tá tretia,“ poznamenal.

Primátor apeluje na potrebu obchvatu

Primátora najviac zaujalo mobilné nabíjacie zariadenie na elektromobil ovládané pomocou mobilnej aplikácie, ale aj domáca či prenosná nabíjacia stanica.

Čo sa týka výstavby súvisiacej infraštruktúry, Filaga od svojho nástupu apeloval na ministerstvo a MH Invest k potrebe obchvatu mesta Šurany. „Momentálne k tomuto prebieha podpis memoranda, ktoré bolo schválené Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Šurany,“ doplnil.

Fabriku v Číne navštívili aj miestni obyvatelia

Po návšteve fabriky na výrobu batérií svoje dojmy vyjadrili aj ostatní zástupcovia regionálnych samospráv a miestni obyvatelia.

„Ja mám pozitívny názor, budem rada, keď do nášho regiónu prídu peniaze a myslím si, že nás to ovplyvní pozitívne. Jediné, čoho sa obávam je, že či tá udržateľnosť, ktorú sľubujú, bude aj reálne dodržaná tak, že si budeme strážiť našu prírodu. Dúfam a verím tomu, ale či to tak bude naozaj, to uvidíme až v realite,“ uviedla miestna obyvateľka Lucia Langerová.

„Veľmi sa teším na tento projekt, že príde do Šurian, podľa mňa to môže pomôcť nášmu regiónu a mestu Šurany. Bol som veľmi milo prekvapený, ako to vyzerá vo vnútri v priestoroch fabriky, naozaj čistota tam bola, videl som ako fungujú zamestnanci,“ skonštatoval Samuel Cvik z komisie životného prostredia mesta Šurany.

Znečistenia životného prostredia sa podľa vlastných slov neobáva. „Podľa mňa v tejto dobe sú tak prísne pravidlá aj v EÚ, ktoré musí aj Slovensko dodržiavať, že sa nebojím, že by tam boli nejaké vybočenia z týchto pravidiel. Jedinú pochybnosť mám možno pri budovaní fabriky, čo sa týka dopravy, že to možno nejak naruší plynulosť a chod dopravy v meste,“ doplnil.

Prekvapila ich miera čistoty

Poslankyňu obce Bánov Petronelu Mazúchovú návšteva fabriky prekvapila. „Sama v sebe som si vyvrátila niektoré informácie o tom, ako prebieha ten proces výroby, aké tam je prostredie, ako to funguje. Takisto sa vo mne vyvrátila fáma o tom, že tam nepracujú ženy, čo som sa na vlastné oči presvedčila, prekvapila ma tiež čistota prostredia,“ uviedla.

Ako dodala, každý obyvateľ si uvedomuje ekonomický prínos baterkárne. „Tie obavy, ktoré ľudia majú, sú o životné prostredie a zdravie. Toto by som chcela poprosiť, že by sa malo viac edukatívne pôsobiť a vysvetľovať ľuďom odborné veci, aká je tá skutočná realita a že sa nemajú sa čoho obávať,“ dodala.

„Bol som veľmi milo prekvapený mierou automatizácie výroby a mierou čistoty v priestore. Čo sa týka obáv z manipulácie s rôznymi surovinami, tie sa mi nepotvrdili,“ poznamenal zubný lekár zo Šurian František Hlavačka.

„Mal som dojem, že tá výroba nie je až taká náročná fyzicky a je veľmi hi-tech, na vysokej úrovni. Je tam stabilná teplota, monitoruje sa kvalita vzduchu, meranie prašnosti a vlhkosti. Celé to prebieha v uzatvorenom systéme a pracovník sa nedostáva priamo do kontaktu s chemickými látkami, takže je minimálne potencionálne riziko vyparovania a negatívneho účinku na organizmus,“ doplnil.