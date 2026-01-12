Priemysel brzdí ekonomiku, čo potvrdzujú aj klesajúce tržby. Ťahúňmi rastu sa čoraz viac stávajú iné odvetvia

Hospodárstvo na Slovensku sa nevyvíja jednotne.
Slovenská ekonomika v závere roka 2025 ukazuje výrazné sektorové rozdiely. Kým priemysel zostáva v útlme a jeho výkonnosť sa v novembri ešte zhoršila, ostatné kľúčové odvetvia dokázali zrýchliť rast tržieb a čiastočne tak tlmiť slabý výkon hlavného piliera hospodárstva.

Najnovšie údaje Štatistického úradu SR potvrdzujú, že hospodárstvo sa nevyvíja jednotne a ťahúňmi rastu sa čoraz viac stávajú služby, stavebníctvo a sektor informácií a komunikácie.

Nepriaznivý výsledok

Tržby v priemysle boli v novembri 2025 po očistení o infláciu medziročne nižšie o 3,7 % a zaznamenali už tretí pokles v tomto roku. Za nepriaznivým výsledkom stála najmä výroba dopravných prostriedkov, ktorej reálne tržby sa prepadli o 12,8 %, ako aj dodávka elektriny a plynu s poklesom o 13,7 %. Slabší výkon vykázala aj ostatná výroba.

Podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) je automobilový sektor naďalej pod tlakom viacerých faktorov. Od amerických ciel cez slabnúci dopyt z Ázie až po rastúcu konkurenciu čínskych výrobcov.

Novembrový pokles však podľa analytikov IFP ešte zosilnil aj výrazný bázický efekt z minulého roka a nezvyčajne silný rast cien vyrábaných áut v prostredí slabého dopytu. „Silný cenový rast je v kombinácii so slabnúcim dopytom a rastúcou konkurenciou skôr výnimočný jav,“ upozorňuje Inštitút finančnej politiky.

Svetlejšie body

Nie celý priemysel však ťahal ekonomiku nadol. Pokles zmiernili vyššie tržby vo výrobe kovov, ktoré medziročne vzrástli o 8,1 % a v tomto roku patria medzi stabilnejšie segmenty, ako aj výroba elektronických a optických prístrojov, kde tržby stúpli až o 24,4 %. Napriek týmto svetlejším bodom však priemysel ako celok zostáva brzdiacim faktorom ekonomického rastu, čo potvrdzuje aj medzimesačný pokles jeho tržieb o 0,9 %.

Úplne odlišný obraz ponúkajú ostatné mesačne sledované odvetvia. Vybrané trhové služby zvýšili tržby medziročne o 4,3 %, doprava so skladovaním o 4 % a sektor informácií a komunikácie o 4,9 %. Najvýraznejší rast zaznamenalo stavebníctvo, ktorého tržby sa medziročne zvýšili o 5,9 %.

Podľa Inštitútu finančnej politiky stavebný sektor ťaží najmä z oživenia realitného trhu a vyšších verejných investícií, ktoré sa postupne premietajú do reálnych výkonov firiem. Pozitívny vývoj potvrdzuje aj medzimesačný rast tržieb v stavebníctve o 1,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o výrazných 3,3 %.

