Priemyselná produkcia na Slovensku sa prepadá hlbšie, výhľad do budúcnosti ostáva opatrný

Slovenský priemysel vstupoval do záveru roka 2025 v citeľne oslabenej kondícii a novembrové dáta potvrdili, že tlak na jeho výkonnosť sa skôr prehlbuje, než zmierňuje. Podľa Štatistického úradu SR sa priemyselná produkcia v novembri medziročne prepadla o 4,5 percenta, čo je zrýchlenie poklesu oproti októbru a zároveň štvrtý najhorší výsledok v roku.
Od začiatku roka 2025 zaznamenal priemysel medziročný pokles až deväťkrát a v novembri sa do mínusu dostalo už 11 z 15 sledovaných odvetví, čo jasne poukazuje na plošnejšie ochladzovanie výroby.
Jeden z najhorších výsledkov od jari 2024
Najvýraznejší negatívny vplyv mala opäť energetika, keď dodávka elektriny a plynu klesla takmer o 19 percent. Tento segment pritom zostáva slabým miestom slovenského priemyslu dlhodobo a jeho útlm sa opakuje prakticky od začiatku minulého roka. Kľúčovým brzdným faktorom bola aj výroba dopravných prostriedkov, ktorá v novembri medziročne klesla o takmer sedem percent.
Tržby v priemysle opäť klesli, ekonomika sa podľa analytika aj naďalej pohybuje v dvoch rýchlostiach
Ide o jeden z najhorších výsledkov od jari 2024, pričom svoju rolu zohrala aj vysoká porovnávacia základňa, keďže v rovnakom mesiaci pred rokom automobilový priemysel rástol mimoriadne silným tempom. Analytik Slovenskej sporiteľneMatej Horňák upozorňuje, že išlo už o siedmy mesiac v roku 2025, keď produkcia v tomto kľúčovom odvetví medziročne klesla, čo zvyšuje zraniteľnosť celej priemyselnej základne Slovenska.
Výraznejšie oživenie nie je na dohľad
Pozitívne impulzy sa síce objavili, no ich dosah bol obmedzený. Viac ako päťpercentný rast vo výrobe kovov a vyše dvadsaťpercentné zvýšenie produkcie chemikálií dokázali len čiastočne tlmiť celkový prepad. Vplyv týchto odvetví na agregovaný výsledok totiž nedokázal vyvážiť hlboké poklesy v energetike, automobilovom priemysle či v ostatnej výrobe, ktorá sa v novembri prepadla o desať percent. Výsledkom je pokračujúci negatívny trend.
Určitý náznak stabilizácie priniesli aspoň sezónne očistené medzimesačné dáta, podľa ktorých sa produkcia v novembri oproti októbru zvýšila o 0,9 percenta. Podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka to môže signalizovať, že priemysel sa približuje k cyklickému dnu, výraznejšie oživenie však zatiaľ nie je na dohľad.
„Slovenský priemysel zostáva pod tlakom slabého externého dopytu a štrukturálnych problémov, najmä v energetike a automobilovom priemysle,“ povedal pre SITA Boháček s tým, že do začiatku roka 2026 očakáva skôr stagnáciu než návrat k rastu.
Očakávania do budúcnosti
Podobne opatrný je aj pohľad UniCredit Bank. Analytik Ľubomír Koršňák poukazuje na to, že nálada v slovenskom priemysle sa v decembri síce zlepšila a dostala sa na 12-mesačné maximum, no za týmto optimizmom stoja najmä očakávania do budúcnosti, nie hodnotenie aktuálnej produkcie. Tá sa naopak zhoršila.
Automobilky sú najväčšou brzdou roka, október potvrdil najhlbší prepad výroby za takmer dva roky
Podľa Koršňáka by zlepšený sentiment mohol naznačovať postupné oživenie v priebehu roka 2026, avšak tento výhľad tlmí slabá dôvera v nemeckom priemysle, kde sa indikátor PMI opäť vzdialil od hranice rastu. Podporným faktorom by mohli byť nižšie úrokové sadzby a masívne fiškálne impulzy v Európe, najmä v oblasti obrany a infraštruktúry, no ich prenos do slovenskej ekonomiky bude len čiastočný.
Najhoršie by mohlo byť za nami
Analytici sa zhodujú, že slovenský priemysel čelí kombinácii nepriaznivých vonkajších aj domácich faktorov. Slabší globálny dopyt, geopolitické napätie a problémy v medzinárodnom obchode sa stretávajú s rastúcimi nákladmi na podnikanie, fiškálnou konsolidáciou, tlakom na mzdy a relatívne vysokými cenami energií.
Aj preto zostáva výhľad na nasledujúce mesiace opatrný. Hoci niektoré indikátory naznačujú, že najhoršie by mohlo byť za nami, návrat k udržateľnému rastu priemyslu bude závisieť najmä od vývoja u hlavných zahraničných partnerov a schopnosti domácich firiem znovu získať stratenú konkurencieschopnosť.