Výrobné ceny na Slovensku sa líšia. Kým priemysel a stavebníctvo zdražuje, v poľnohospodárstve došlo k zlomovému momentu

Rast cien pokračuje aj v stavebníctve, ktoré dlhodobo patrí k sektorom s najvyššou cenovou dynamikou.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Euro, slovenská vlajka, ekonomika, Slovensko, peniaze
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Ostatné Ekonomika z lokality Slovensko

Vývoj výrobných cien na Slovensku v závere roka 2025 naznačuje rozdielne trendy naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky. Kým v priemysle a stavebníctve ceny naďalej medziročne rastú, v poľnohospodárstve došlo po viac než roku k zlomovému momentu.

Výrobné ceny poľnohospodárskych producentov v novembri podľa dát Štatistického úradu klesli medziročne o 0,4 %, čo predstavuje prvý pokles od októbra 2024 a zároveň koniec 14-mesačného obdobia nepretržitého rastu.

Ceny v rastlinnej výrobe klesli

Za týmto obratom stojí najmä vývoj v rastlinnej výrobe, kde ceny medziročne klesli o 2,9 % a druhý mesiac po sebe sa udržali v záporných hodnotách. Najvýraznejšie zlacneli obilniny, ktorých ceny sa znížili o 4,8 %, ešte citeľnejší pokles zaznamenali zemiaky s medziročným prepadom o 9,4 % a strukoviny, ktoré boli lacnejšie o 7 %. Naopak, ceny rastlín určených na výrobu cukru sa vrátili k dvojcifernému rastu a medziročne vzrástli o 11,6 %, čo poukazuje na pretrvávajúce nerovnováhy v jednotlivých segmentoch poľnohospodárskej produkcie.

Živočíšna výroba naďalej pôsobila ako proinflačný faktor, hoci tempo rastu cien sa v novembri zmiernilo. Výrobné ceny v tomto segmente vzrástli medziročne o 5,2 % a po troch mesiacoch dvojciferného rastu sa vrátili na jednocifernú úroveň. Ceny surového kravského mlieka pokračovali v raste a boli vyššie o 11,4 %, pričom výrazné spomalenie dynamiky nastalo pri slepačích konzumných vajciach, kde rast cien dosiahol 5,4 %.

Naopak, ceny jatočných ošípaných zostali medziročne nižšie o 11,4 % a ovčia vlna si dlhodobo udržiava veľmi nízku cenovú hladinu, keď jej výrobné ceny klesli až o 42,8 %. V súhrne za prvých jedenásť mesiacov roka 2025 však výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 5,7 %, čo naznačuje, že novembrový pokles zatiaľ nemusí znamenať trvalý trend.

Priemysel ponúka odlišný obraz

Odlišný obraz ponúka priemysel, kde výrobné ceny pre tuzemský trh v novembri 2025 medziročne vzrástli o 0,7 %. Rast cien sa prejavil vo väčšine priemyselných odvetví, konkrétne v dvanástich zo šestnástich sledovaných sektorov.

Najväčší vplyv mali cenové nárasty vo výrobe dopravných prostriedkov, kde ceny vzrástli o 4,8 %, ďalej v spracovaní potravín, nápojov a tabaku o 1,8 % a vo výrobe kovov o 2,3 %. Tieto odvetvia patria medzi podielovo významné a ich vývoj sa priamo premieta aj do spotrebiteľských cien. Na druhej strane, energetika zaznamenala medziročný pokles cien o 2,2 % a lacnejšie boli aj počítačové výrobky, ktorých ceny klesli o 2,4 %.

V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2025 boli výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %, hoci v medzimesačnom porovnaní v novembri klesli o 0,9 %. Výrobné ceny priemyselných producentov orientovaných na export rástli rýchlejším tempom, keď medziročne vzrástli o 1,4 % a za obdobie jedenástich mesiacov boli vyššie o 1,1 %. To naznačuje, že zahraničný dopyt a cenové tlaky na medzinárodných trhoch zostávajú pre slovenský priemysel významným faktorom.

Rast cien pokračuje aj v stavebníctve, ktoré dlhodobo patrí k sektorom s najvyššou cenovou dynamikou. Ceny stavebných prác boli v novembri medziročne vyššie o 7,1 % a od začiatku roka vzrástli o 5,5 %. Zdražovanie podporujú aj ceny stavebných materiálov, ktoré sa medziročne zvýšili o 5,2 % a v súhrne za jedenásť mesiacov roka o 2,6 %. Tento vývoj udržiava tlak na ceny nových stavieb aj rekonštrukcií a zároveň komplikuje dostupnosť bývania.

Firmy a inštitúcie: ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
Okruhy tém: Banský priemysel Energetika Rast cien Rastlinná výroba Slovenská ekonomika Výrobné ceny Živočíšna výroba
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk