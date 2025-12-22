Výrobné ceny na Slovensku sa líšia. Kým priemysel a stavebníctvo zdražuje, v poľnohospodárstve došlo k zlomovému momentu

Vývoj výrobných cien na Slovensku v závere roka 2025 naznačuje rozdielne trendy naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky. Kým v priemysle a stavebníctve ceny naďalej medziročne rastú, v poľnohospodárstve došlo po viac než roku k zlomovému momentu.
Výrobné ceny poľnohospodárskych producentov v novembri podľa dát Štatistického úradu klesli medziročne o 0,4 %, čo predstavuje prvý pokles od októbra 2024 a zároveň koniec 14-mesačného obdobia nepretržitého rastu.
Ceny v rastlinnej výrobe klesli
Za týmto obratom stojí najmä vývoj v rastlinnej výrobe, kde ceny medziročne klesli o 2,9 % a druhý mesiac po sebe sa udržali v záporných hodnotách. Najvýraznejšie zlacneli obilniny, ktorých ceny sa znížili o 4,8 %, ešte citeľnejší pokles zaznamenali zemiaky s medziročným prepadom o 9,4 % a strukoviny, ktoré boli lacnejšie o 7 %. Naopak, ceny rastlín určených na výrobu cukru sa vrátili k dvojcifernému rastu a medziročne vzrástli o 11,6 %, čo poukazuje na pretrvávajúce nerovnováhy v jednotlivých segmentoch poľnohospodárskej produkcie.
Výrobné ceny sú podľa analytika tlmič inflácie, nie nový motor zdražovania
Živočíšna výroba naďalej pôsobila ako proinflačný faktor, hoci tempo rastu cien sa v novembri zmiernilo. Výrobné ceny v tomto segmente vzrástli medziročne o 5,2 % a po troch mesiacoch dvojciferného rastu sa vrátili na jednocifernú úroveň. Ceny surového kravského mlieka pokračovali v raste a boli vyššie o 11,4 %, pričom výrazné spomalenie dynamiky nastalo pri slepačích konzumných vajciach, kde rast cien dosiahol 5,4 %.
Naopak, ceny jatočných ošípaných zostali medziročne nižšie o 11,4 % a ovčia vlna si dlhodobo udržiava veľmi nízku cenovú hladinu, keď jej výrobné ceny klesli až o 42,8 %. V súhrne za prvých jedenásť mesiacov roka 2025 však výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 5,7 %, čo naznačuje, že novembrový pokles zatiaľ nemusí znamenať trvalý trend.
Priemysel ponúka odlišný obraz
Odlišný obraz ponúka priemysel, kde výrobné ceny pre tuzemský trh v novembri 2025 medziročne vzrástli o 0,7 %. Rast cien sa prejavil vo väčšine priemyselných odvetví, konkrétne v dvanástich zo šestnástich sledovaných sektorov.
Najväčší vplyv mali cenové nárasty vo výrobe dopravných prostriedkov, kde ceny vzrástli o 4,8 %, ďalej v spracovaní potravín, nápojov a tabaku o 1,8 % a vo výrobe kovov o 2,3 %. Tieto odvetvia patria medzi podielovo významné a ich vývoj sa priamo premieta aj do spotrebiteľských cien. Na druhej strane, energetika zaznamenala medziročný pokles cien o 2,2 % a lacnejšie boli aj počítačové výrobky, ktorých ceny klesli o 2,4 %.
Obraz silného a stabilného Nemecka sa rúca. Motor Európy sa môže stať brzdou, varuje Slezák - VIDEO
V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2025 boli výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %, hoci v medzimesačnom porovnaní v novembri klesli o 0,9 %. Výrobné ceny priemyselných producentov orientovaných na export rástli rýchlejším tempom, keď medziročne vzrástli o 1,4 % a za obdobie jedenástich mesiacov boli vyššie o 1,1 %. To naznačuje, že zahraničný dopyt a cenové tlaky na medzinárodných trhoch zostávajú pre slovenský priemysel významným faktorom.
Rast cien pokračuje aj v stavebníctve, ktoré dlhodobo patrí k sektorom s najvyššou cenovou dynamikou. Ceny stavebných prác boli v novembri medziročne vyššie o 7,1 % a od začiatku roka vzrástli o 5,5 %. Zdražovanie podporujú aj ceny stavebných materiálov, ktoré sa medziročne zvýšili o 5,2 % a v súhrne za jedenásť mesiacov roka o 2,6 %. Tento vývoj udržiava tlak na ceny nových stavieb aj rekonštrukcií a zároveň komplikuje dostupnosť bývania.