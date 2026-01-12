Odborári v U. S. Steel Košice vyhlásili štrajkovú pohotovosť, predmetom nezhôd sú pracovný čas aj mzdy

V najväčšom hutníckom podniku na Slovensku, U. S. Steel Košice, bola v pondelok 12. januára 2026 vyhlásená štrajková pohotovosť. Pristúpila k nej Rada odborov OZ KOVO pôsobiaca v spoločnosti po tom, čo ani po ôsmich kolách kolektívneho vyjednávania nedošlo k dohode o novej podnikovej kolektívnej zmluve. Tá predchádzajúca prestala platiť k 31. decembru 2025.
Štrajková pohotovosť
Rokovania medzi zástupcami zamestnancov a vedením spoločnosti prebiehali od 14. októbra 2025 v ôsmich kolách, pričom posledné sa uskutočnilo 16. decembra. Napriek viacerým stretnutiam nedošlo k prekonaniu zásadných rozporov, čo viedlo k oficiálnemu vyhláseniu sporu.
V zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní bol týmto krokom aktivovaný proces výberu sprostredkovateľa, ktorý môže byť určený buď dohodou oboch strán, alebo pridelený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborári už 9. januára požiadali ministerstvo o jeho určenie, pričom rozhodnutie by malo padnúť do 30 dní od doručenia žiadosti.
Podľa predsedu Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraja Vargu predstavuje štrajková pohotovosť prejav pripravenosti zamestnancov pristúpiť k štrajku v prípade, že rokovania neprinesú dohodu. „Postupujeme v zmysle zákona. Štrajková pohotovosť nie je samotný štrajk, ale signál, že zamestnanci sú pripravení pristúpiť aj k takémuto kroku, ak to bude nevyhnutné,“ uviedol Varga.
Navýšenie týždenného pracovného pomeru
Predmetom nezhôd sú podľa odborov tri kľúčové oblasti – zamestnanosť, pracovný čas a mzdy. Jedným z najspornejších bodov je návrh zamestnávateľa na navýšenie týždenného pracovného času zo súčasných 35,5 hodiny na 37,5 hodiny pre všetkých zamestnancov. Výnimku by tvorili len pracovníci vystavení chemickým karcinogénom a rizikám ionizujúceho žiarenia. Zástupcovia zamestnancov zároveň kritizujú neochotu zamestnávateľa zvýšiť tarifné mzdy pre rok 2026 a obmedzenie benefitov navrhovaných zo strany odborov.
Návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy bol zo strany zamestnávateľa doručený 4. septembra 2025. Odborová strana v reakcii zaslala 18. septembra pripomienky k jednotlivým ustanoveniam zmluvy, pričom dlhodobo deklaruje snahu o dosiahnutie konsenzu v zásadných oblastiach pracovnoprávnych podmienok.
Životná úroveň zamestnancov
Juraj Varga v tejto súvislosti uviedol, že cieľom odborárov je udržanie primeranej životnej úrovne zamestnancov bez zvyšovania pracovného času. „Usilujeme sa o nárast miezd a stabilitu zamestnania. Štrajková pohotovosť je vyjadrením solidarity zamestnancov so svojimi vyjednávačmi a zároveň deklaráciou, že za svoje požiadavky sú pripravení aktívne bojovať,“ skonštatoval.
Zároveň dodal, že celé kolektívne vyjednávanie hodnotí ako náročný a komplexný dialóg, ktorý si vyžaduje rešpekt a vecnú argumentáciu z oboch strán. „Každá strana má svoje jasné ciele a očakáva kompromis. Úspešné ukončenie vyjednávania je možné len v atmosfére vzájomného rešpektu a konštruktívnej debaty,“ uzavrel Varga.
V súvislosti s pokračujúcou štrajkovou pohotovosťou plánujú odborári 21. januára 2026 o 15.00 hod. zorganizovať protestné zhromaždenie na Centrálnom námestí Železiarenskej ulice v Košiciach – Šaci, kde chcú verejne poukázať na svoje požiadavky a vyzvať zamestnávateľa na návrat k rokovaciemu stolu.