Odvod pre reťazce by zvýšil ceny potravín a ohrozil vidiecke predajne, varujú obchodníci

Predstavitelia Zväzu obchodu SR vyjadrili presvedčenie, že konsolidačné opatrenia vlády SR by mali byť založené na racionálnom ekonomickom základe s dlhodobým priaznivým dopadom na ekonomiku krajiny a životnú úroveň obyvateľov. Zväz uviedol, že zavedenie odvodu pre obchodné reťazce by mohlo priniesť neželané zvýšenie cien potravín a ohroziť existenciu predajní na vidieku.

„Za spravodlivejšie a efektívnejšie opatrenie by bolo možné považovať konsolidáciu systému dane z pridanej hodnoty (DPH). Dôležité sú aj systematické a koncepčné opatrenia na podporu domácej produkcie, ktorá zvyšuje konkurencieschopnosť a pridanú hodnotu v národnom hospodárstve,“ uviedol Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR.

Zväz obchodu SR vyjadril tiež obavu, že dodatočné zdanenie obchodných reťazcov by negatívne ovplyvnilo slovenský maloobchod na viacerých úrovniach.

„Nová daň na potraviny by sa mohla premietnuť do zvýšených spotrebiteľských cien a vytvorila by tlak aj na producentov potravín. Domáce obchodné siete by nemohli ekonomicky absorbovať takýto mimoriadny náklad bez zvýšenia cien potravín. To by viedlo k ohrozeniu stoviek už teraz nerentabilných predajní na vidieku,“ vysvetlil Kasana.

Ďalšia finančná záťaž by mohla podľa Zväzu obchodu SR vyústiť do ukončenia prevádzky mnohých vidieckych predajní, čím by bola ohrozená dostupnosť potravín pre ľudí na slovenskom vidieku. Negatívny dopad by pocítila aj domáca potravinová produkcia a regionálna zamestnanosť.