Národniari navrhujú zdaniť obchodné reťazce, štát chce takto získať 200 miliónov na sociálne opatrenia

Slovenská národná strana (SNS) v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu na rok 2025, vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča, aby predložil zákon na zdanenie obchodných reťazcov. Uviedla to riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

SNS je podľa nej presvedčená, že takto je možné získať 200 miliónov eur, ktoré pri sociálnych opatreniach budú môcť dať do rúk obyvateľom. Tí by si takto mohli nakupovať potraviny za dotované ceny.

„SNS v roku 2019 predložila návrh na zdanenie obchodných reťazcov. Tvrdá ruka štátu je jediný spôsob, ako dostať ceny potravín pod kontrolu. Obchodné reťazce na Slovensku si zvykli, že si tu môžu robiť čokoľvek. Dlhodobý prístup štátu k obchodným reťazcom neprináša žiadne výsledky. Ceny potravín dražejú a finančné zisky sa vyvážajú do zahraničia. SNS je presvedčená, že zdanením obchodných reťazcov štát získa dostatočné množstvo finančných prostriedkov na to, aby mohol sociálne slabším kompenzovať drahé ceny potravín,“ dodala Škopcová a doplnila, že jediná cesta pri konsolidácii verejných financií je zdaňovanie tých, ktorí na to majú. Medzi nimi sú aj obchodné reťazce.