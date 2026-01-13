Vrátená fľaša dokáže vyčariť úsmev na tvári detí a seniorov, zdravotných klaunov môžete podporiť aj cez zálohomaty – VIDEO, FOTO

Vrátená fľaša môže od nového roka vyčariť úsmev na tvári detí a seniorov. Zákazníci Lidla totiž môžu po novom cez zálohomaty podporiť zdravotných klaunov z Červeného nosa a priniesť tak radosť chorým deťom aj seniorom.
Jedným stlačením tlačidla na fľaškomate tak môžu zákazníci premeniť prázdny obal na úsmev. Spoločnosť Lidl podotkla, že pre dieťa čakajúce na operáciu nie je červený nos iba rekvizitou, ale vstupenkou do sveta, kde choroba neexistuje a trhá sa niť obáv.
Darovanie výnosu zo zálohomatov
Rovnako pre osamelých seniorov je dôležitý ľudský kontakt a humor, ktoré im pravidelne prinášajú práve klauni z Červeného nosa. Lidl tak dnes prináša možnosť darovať výnos zo zálohovaných obalov práve občianskemu združeniu Červený nos Clowndoctors, čím nadväzuje aj na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu.
Po podpore iniciatívy Upracme Slovensko, ktorá od roku 2021 vyzbierala vďaka pomoci Lidla viac ako 165-tisíc eur, zmobilizovala viac ako 195-tisíc dobrovoľníkov a pomohla oslobodiť slovenskú prírodu a mestá od takmer 1 700 ton odpadu, sa pozornosť najväčšieho reťazca teraz presunula smerom k podpore psychickej pohody tam, kde najviac chýba.
Zjednodušenie pomoci
Podľa slov vedúceho úseku Corporate Affairs Lidl Slovenská republika Tomáša Bezáka zákazníci Lidla už v minulosti ukázali, že majú veľké srdcia. Pripomenul, že v rámci dvoch charitatívnych zbierok, ktoré prebiehali v predajniach Lidl v uplynulých dvoch rokoch, sa podarilo pre misiu zdravotných klaunov vyzbierať 115-tisíc eur.
„Rozhodli sme sa im preto túto možnosť pomoci zjednodušiť a sprístupniť celoročne. Aj výťažok z darovaných fliaš bude využitý okrem návštev detských pacientov aj pre seniorov, ktorým klauni pomôžu zmierniť pocit osamelosti. Stačí jediné stlačenie tlačidla a vrátené fľaše či plechovky pomôžu návšteve profesionálneho zdravotného klauna pri lôžku chorého dieťaťa či u osamelého seniora,“ doplnil Bezák a vyzval zákazníkov k pravidelnosti.
Rekordný počet „klauniád“
„Darujte aspoň raz mesačne – lebo tak, ako pravidelne vraciame fľaše, tak pravidelne potrebujú mnohí ľudia dôvod na úsmev,“ uviedol Bezák. Červený nos Clowndoctors rozdáva na Slovensku úsmev už 22 rokov a pravidelne navštevuje viac ako 50 nemocníc a viac ako 20 seniorských zariadení.
V uplynulom roku klauni zrealizovali rekordných takmer tritisíc klauniád, a to vrátane špeciálnych programov, ako napríklad Cirkus Paciento či odprevádzanie detí na operačnú sálu. Výkonný riaditeľ združenia Milan Šagát podotkol, že aj keď smiech nelieči okamžite, pomáha liečbe tým, že zlepšuje psychický stav pacienta.
„Naše návštevy si vyžadujú profesionálnu prípravu, nepretržité vzdelávanie a predovšetkým pravidelnosť. Práve stabilná podpora od zákazníkov Lidla prostredníctvom zálohového systému nám umožní naplánovať si ešte viac návštev a priniesť radosť k viacerým lôžkam. Ďakujeme za každú darovanú vrátenú fľašu, ktorá sa stane nositeľom nádeje,“ doplnil Šagát.
Zdravotný klaun Milan Chalmovský, ktorý vystupuje ako doktor Karol Žinčica, uviedol, že humor je najdôležitejšou súčasťou práce zdravotného klauna. Ide o prostriedok, ktorým sa zdravotní klauni najviac vyjadrujú, a ktorý chcú dostať tam, kde je to najviac potrebné.
Vrátená fľaška ako veľký dar
Cieľom tak je, aby si choré deti či seniori nepamätali len na bolesť, ktorou si prechádzali, ale aj na to, čo bolo pekné. Priblížil, že keď sa deti cítia v strese, tak veľmi dobre reagujú na ponuku zábavy a hry, ktorá im zlepší náladu.
Rodičia detí sú veľmi vďační najmä vtedy, keď ich zdravotní klauni odprevádzajú na operáciu, a pomôžu im tak zvládnuť stresovú situáciu. Dodal, že každá jedna vrátená fľaša sa tak odteraz stáva pre zdravotných klaunov veľkým darom.
„Úsmev pomáha. A som presvedčený, že to funguje. Vždy, keď darujete fľašu, tak sa môžete aj sami pre seba usmiať, lebo práve tá vaša fľaška posunie tento úsmev ďalej,“ doplnil Chalmovský.
Darovanie výnosu z vrátených obalov funguje jednoducho. Pri vrátení obalov v ktoromkoľvek zo 179 obchodov Lidl si zákazník na obrazovke zvolí možnosť Darovať záloh.
Celá suma následne poputuje na podporu návštev zdravotných klaunov na detských oddeleniach či domovoch pre seniorov. Podpora cez zálohomaty síce mení adresáta, no Lidl ostáva verný aj ochrane životného prostredia. Naďalej tak pokračujú projekty ako Voda pre stromy či Nechajme to plávať.