Zdražovanie sa nezastaví, väčšina Slovákov vstúpila do roka 2026 s obavami o rodinné rozpočty

Rok 2026 sa pre väčšinu slovenských domácností začína s napätím medzi rastúcimi výdavkami a neistými príjmami. Reprezentatívny prieskum pre spoločnosť Home Credit Slovakia, ktorý realizovala agentúra Ipsos, ukazuje, že až osem z desiatich ľudí očakáva vyššie životné náklady než vlani, no s rastom príjmov počíta len necelá tretina populácie.
Viac než polovica respondentov predpokladá, že ich príjem zostane na úrovni minulého roka, a ďalších 17 percent sa dokonca obáva jeho poklesu. To vytvára predpoklad, že značná časť domácností bude mať v porovnaní s minulým rokom slabšiu finančnú bilanciu.
Kto verí v rast príjmov a v akej miere
Vyšší priemerný mesačný príjem domácnosti očakáva v tomto roku 31 percent Slovákov. Väčšina z nich však ráta skôr s miernym zlepšením. O niečo vyšší príjem deklarovalo 24 percent a výraznejší nárast len 7 percent opýtaných. Na opačnom póle stojí 17 percent ľudí, ktorí sa pripravujú na zhoršenie príjmovej situácie, pričom u šesť percent má ísť o výrazný prepad. Najpočetnejšou skupinou zostávajú tí, ktorí neočakávajú žiadnu zmenu.
„Dáta z prieskumu ukázali, že výrazné zvýšenie príjmov v roku 2026 častejšie očakávajú ľudia s mesačným príjmom do 800 eur a osoby s učňovským vzdelaním,“ vysvetľuje analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. O niečo optimistickejší sú podľa neho aj respondenti vo veku 27 až 35 rokov, zatiaľ čo mladší ľudia a jednočlenné domácnosti skôr rátajú so stagnáciou.
Aj medzi tými, ktorí veria vo vyšší príjem, prevažujú skôr skromné očakávania. Najčastejšie spomínaný nárast sa pohybuje v rozmedzí 50 až 100 eur mesačne, s touto sumou počíta 28 percent respondentov. Menej než 50 eur očakáva 27 percent a prilepšenie medzi 100 až 200 eurami ďalších 18 percent ľudí. Výraznejšie skoky sú skôr výnimkou. Viac než 500 eur mesačne očakáva len 5 percent a sumu presahujúcu 1 000 eur spomínajú štyria zo sto opýtaných.
Očakávané prilepšenia sú skôr symbolické
Kontrast medzi rastúcimi nákladmi a miernymi príjmovými očakávaniami sa naplno ukazuje pri otázke, o koľko by sa musel zvýšiť príjem domácnosti, aby pokryl zdražovanie. Najviac respondentov uviedlo sumu 100 až 200 eur mesačne, takmer štvrtina by potrebovala 200 až 300 eur a 17 percent dokonca 300 až 500 eur navyše. Každý desiaty Slovák priznáva, že by na vyrovnanie rastu výdavkov potreboval aspoň o 500 eur viac mesačne. Podľa Ondrušeka to naznačuje, že bez rastu príjmov bude pre mnohé domácnosti čoraz ťažšie udržať si životnú úroveň.
Logickým riešením by mohlo byť vyjednávanie o vyššej mzde, no prieskum ukazuje výraznú opatrnosť. O zvýšenie platu plánuje tento rok určite požiadať len 15 percent respondentov a ďalších 22 percent skôr áno. Rovnaký podiel ľudí sa prikláňa k odpovedi „asi nie“ alebo „určite nie“, zvyšok váha.
Tí, ktorí sa na rozhovor so zamestnávateľom chystajú, najčastejšie hovoria o zvýšení mzdy o 5 až 10 percent. „Sledujeme, že Slováci sa k otázke zvýšenia platov stavajú skôr opatrne,“ konštatuje Ondrušek, pričom dodáva, že len tri percentá opýtaných sú pripravené žiadať viac než 50-percentné navýšenie.