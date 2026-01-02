Prečo sa z decembrovej radosti stáva januárový problém. Vianočné pôžičky nie sú dobrý nápad, čo s tým?

Sviatočné obdobie je tradične spojené s radosťou, stretávaním sa s blízkymi a štedrejšími výdavkami. Práve v tomto čase však podľa odborníkov vzniká aj množstvo finančných rozhodnutí, ktoré domácnosti dobehnú o niekoľko týždňov či mesiacov neskôr. Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) upozorňuje, že bezhlavé míňanie a požičiavanie si počas Vianoc môže výrazne prehĺbiť už existujúce finančné problémy, a to najmä vtedy, keď sa rok 2026 črtá ako ekonomicky náročný.
Dlhodobé dáta naznačujú, že finančná odolnosť slovenských domácností patrí v rámci Európskej únie k najslabším. Interný prieskum ASINS realizovaný začiatkom roka 2025 ukázal, že viac než dve tretiny opýtaných pocítili výrazný nárast cien, čo ich prinútilo prehodnocovať výdavky a odkladať nákupy. Zároveň takmer polovica Slovákov spláca hypotéku alebo spotrebný úver.
(Zimná) finančná rezerva
V prostredí plošného zdražovania tak rýchlo rastie skupina ľudí, ktorí majú problém svoje záväzky zvládať. „Medzi ľuďmi, ktorí nedokážu splácať svoje dlhy, sú nielen tí, ktorí objektívne nevládzu, ale aj tí, ktorí svoje výdavky dlhodobo neprispôsobujú realite príjmov. Práve plošné zdražovanie môže túto ohrozenú skupinu v novom roku výrazne rozšíriť,“ upozorňuje prezident Asociácie slovenských inkasných spoločností Martin Musil.
Spoločným menovateľom odporúčaní odborníkov je dôraz na finančnú rezervu. Tá by mala slúžiť ako ochrana pred nečakanými výdavkami, výpadkom príjmu či zvýšenými nákladmi typickými pre zimné mesiace. Podľa finančných expertov z Partners je ideálne vnímať takzvanú zimnú rezervu ako krátkodobý vankúš, ktorý pomáha domácnostiam zvládnuť koniec roka bez stresu a dlhov.
„Vianočné nákupy sú silne emočné. Keď sviatočná eufória opadne, často zostane prázdny účet alebo splátky úverov, ktoré zaťažujú rozpočet ešte dlhé mesiace,“ vysvetľuje odborník na financie z Partners Attila Tóth. Aj malá rezerva pritom podľa neho dokáže zabrániť impulzívnym pôžičkám a finančnému tlaku po sviatkoch.
Riziká sa zvyšujú najmä v prípade rýchlych úverov a alternatívnych foriem financovania. ASINS upozorňuje najmä na rast P2P pôžičiek, ktoré sú dostupnejšie než bankové úvery, no neposkytujú dlžníkom rovnakú mieru ochrany. „Na rozdiel od bánk P2P poskytovatelia často nepodliehajú licencii a dlžník nemá postavenie spotrebiteľa. To znamená menej informácií a vyššie riziko,“ konštatuje Martin Musil. Práve v období sviatkov sa podľa neho ľudia rozhodujú rýchlo a bez dôkladného porovnania podmienok, čo môže viesť k prehlbovaniu dlhov.
Poriadok vo financiách
Do už tak napätého rozpočtového prostredia vstupujú aj januárové konsolidačné opatrenia. Investičný analytik FinGO.skJakub Nagy upozorňuje, že rok 2026 prinesie domácnostiam vyššie výdavky, a preto bude rozhodujúce, ako dobre majú financie pod kontrolou. „Systematický poriadok vo financiách môže mať efekt podobný zvýšeniu príjmu. Úspory často vznikajú z každodenných rozhodnutí, nie z veľkých obmedzení,“ hovorí Nagy. Podľa neho je základom prehľadný rozpočet, identifikácia zbytočných výdavkov a dôsledná práca s úvermi.
Podobne sa na situáciu pozerá aj Universal maklérsky dom. Jeho odborníci zdôrazňujú, že pocit „nemám z čoho šetriť“ často pramení z nedostatočného prehľadu o výdavkoch. „Vianočné pôžičky patria medzi najdrahšie peniaze v roku. Aj malý úver môže znamenať, že v konečnom dôsledku zaplatíte výrazne viac, než ste si požičali,“ upozorňuje garant pre sektor kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol. Riešením je podľa neho kombinácia plánovania, tvorby rezervy a dlhodobého investovania, ktoré chráni úspory pred infláciou.
Všetky oslovené inštitúcie sa zhodujú, že kľúčom k zvládnutiu náročného obdobia nie je asketický život, ale realistické nastavenie očakávaní. Skromnejšie sviatky, plánovanie výdavkov a vyhýbanie sa impulzívnym pôžičkám môžu domácnostiam ušetriť nielen peniaze, ale aj stres. Finančná gramotnosť sa tak v praxi prejavuje schopnosťou predvídať, vytvárať rezervy a robiť rozhodnutia, ktoré nebudú bolieť ešte dlho po tom, ako sa sviatočné svetlá zhasnú.