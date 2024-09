Viac 60-tnikov odchádza do dôchodku ako dvadsiatnikov vstupuje na trh práce

Viac 60-tnikov odchádza do dôchodku ako 20-tnikov vstupuje na trh práce. Pripustil to makroekonóm VÚB Banky Michal Lehuta, zároveň dodal, že Slovensku ubúda obyvateľstvo v produktívnom veku. Podľa údajov od Štatistického úradu SR ekonomicky aktívnych Slovákov vo veku od 20 do 24 rokov bolo v roku 2022 dokopy 128,5 tisíca, zatiaľ čo seniorov od 60 do 64 rokov bolo v tomto istom roku viac ako 341-tisíc.

Výdavky na dôchodky sa zvyšujú

Približne 275 800 mladých od 25 do 29 rokov bolo v roku 2022 ekonomicky aktívnych, počet seniorov vo veku 65 až 69 rokov bolo viac ako 339-tisíc, kde je opäť nadmerný presah u seniorov.

„To samo o sebe znižuje produkčnú kapacitu slovenskej ekonomiky a firmy čoraz ťažšie nachádzajú nových vhodných pracovníkov na neobsadené pozície, strácajú zákazníkov a potom napríklad následne neinvestujú do rozširovania výroby toľko, koľko by mohli,” uvádza Michal Lehuta.

Štát zároveň podľa jeho slov prichádza o najdôležitejších daňových poplatníkov a Sociálna poisťovňa o platcov odvodov, pričom výdavky na dôchodky sa jej len zvyšujú.

Dlhodobé sporenie a investovanie

Už v tomto roku musí štát Sociálnu poisťovňu z rozpočtu dofinancovávať sumou viac ako 1,6 miliardy eur, a tento deficit sa s ďalším starnutím populácie bude podľa odborníka len prehlbovať.

Súčasný dôchodkový systém je tak bez čoraz väčšieho dotovania z daní alebo bez zníženia dôchodkových nárokov dlhodobo neudržateľný. „A to pritom už počíta s predlžovaním veku odchodu do dôchodku podľa zvyšujúcej sa dĺžky života, ako aj s pomerne nízkou inflačnou valorizáciou priznaných dôchodkov,” pokračuje Lehuta.

Druhý pilier pomáha časť zdrojov odkladať a investovať na „horšie časy”, no v čase potrebného znižovania deficitu verejných financií je podľa makroekonóma politicky atraktívnym zdrojom príjmov, pretože znižovanie odvodov do 2. piliera sa v bilancii Sociálnej poisťovni naplno negatívne prejaví až po zhruba 40 rokoch.

Na otázku starnutia obyvateľstva tak neexistujú jednoduché odpovede, preto Michal Lehuta ľuďom odporúča dlhodobé sporenie a investovanie aj mimo povinnej štátnej schémy.