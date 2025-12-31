O koľko sa od januára zvýši váš dôchodok? Kalkulačka vám vypočíta valorizáciu aj novú sumu...

Dôchodky sa od januára nezvyšujú o pevnú sumu.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
O koľko sa od januára zvýšia dôchodky, vypočíta kalkulačka.
Foto: ilustračné, www.socpoist.sk www.gettyimages.com - koláž SITA Financie
Slovensko Financie všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Sociálna poisťovňa sprístupnila novú online kalkulačku, ktorá umožňuje dôchodcom jednoducho si vypočítať valorizáciu svojho dôchodku od 1. januára 2026.

Každý dôchodca si môže zvoliť druh dôchodku a zadať súčasnú mesačnú sumu, ktorú poberá. Po zadaní týchto údajov kalkulačka ukáže, o koľko eur sa dôchodok zvýši a aká bude jeho celková suma po valorizácii. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Použitie kalkulačky je jednoduché a dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne pod názvom „Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 1. 2026“. Tento nástroj má informatívny charakter a slúži na orientačný výpočet.

Kalkulačka, výpočet dôchodku

Oficiálne bude každý dôchodca informovaný o svojom novom dôchodku v rozhodnutí, ktoré mu Sociálna poisťovňa doručí poštou alebo elektronicky do aktivovanej schránky. Na valorizáciu dôchodku nie je potrebné žiadať zvlášť, pretože Sociálna poisťovňa prepočíta a vyplatí zvýšené dôchodky automaticky.

Poberatelia dostanú dôchodky vo zvýšenej sume vo výplatných termínoch v januári 2026.

Viac k osobe: Martin Kontúr
Firmy a inštitúcie: Sociálna poisťovňa
Okruhy tém: Dôchodcovia Dôchodcovia na Slovensku Dôchodky Dôchodky na Slovensku Valorizácia dôchodkov
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk