O koľko sa od januára zvýši váš dôchodok? Kalkulačka vám vypočíta valorizáciu aj novú sumu...

Sociálna poisťovňa sprístupnila novú online kalkulačku, ktorá umožňuje dôchodcom jednoducho si vypočítať valorizáciu svojho dôchodku od 1. januára 2026.
O koľko sa od januára zvýšia dôchodky? Nebude to o pevnú sumu...
Každý dôchodca si môže zvoliť druh dôchodku a zadať súčasnú mesačnú sumu, ktorú poberá. Po zadaní týchto údajov kalkulačka ukáže, o koľko eur sa dôchodok zvýši a aká bude jeho celková suma po valorizácii. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Použitie kalkulačky je jednoduché a dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne pod názvom „Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 1. 2026“. Tento nástroj má informatívny charakter a slúži na orientačný výpočet.
Oficiálne bude každý dôchodca informovaný o svojom novom dôchodku v rozhodnutí, ktoré mu Sociálna poisťovňa doručí poštou alebo elektronicky do aktivovanej schránky. Na valorizáciu dôchodku nie je potrebné žiadať zvlášť, pretože Sociálna poisťovňa prepočíta a vyplatí zvýšené dôchodky automaticky.
Poberatelia dostanú dôchodky vo zvýšenej sume vo výplatných termínoch v januári 2026.