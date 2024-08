Štát vyplatil za polrok viac ako 179-tisíc materských dávok, výdavky Sociálnej poisťovne tak dosiahli sumu 173 miliónov

Za prvý polrok tohto roka sa vyplatilo viac ako 179-tisíc materských dávok. Podľa údajov Sociálnej poisťovne v porovnaní s rokom 2023, kedy sa za prvý polrok vyplatilo viac ako 193-tisíc materských, ide o pokles o viac ako 13-tisíc dávok. Priemerný mesačný počet materských predstavuje takmer 30-tisíc dávok.

Za prvých šesť mesiacov roku 2024 Sociálna poisťovňa mala na materské dávky výdavky v celkovej sume 173,6 milióna eur. Napriek nižšiemu počtu vyplatených dávok výdavky na ne medziročne stúpli o takmer 3 milióny eur. Priemerná mesačná výška materskej dávky bola za prvý polrok 965,97 eur.

Vyplatenie 102-tisíc tehotenských dávok

Z celkových 179-tisíc vyplatených materských dávok bolo 169-tisíc materských bez takzvaných otcovských, zvyšných 10-tisíc tvorili otcovské dávky. Na materské bez otcovského dala poisťovňa za prvý polrok viac ako 169 miliónov eur, otcovské dávky ju stáli 4,4 milióna eur.

Priemerná mesačná výška materských bez otcovského predstavovala sumu 997,99 eur a u otcovských to bolo v priemere 432,85 eur za mesiac. Za prvých šesť mesiacov sa vyplatilo aj viac ako 102-tisíc tehotenských dávok, išlo o celkové výdavky 23 miliónov eur.

Otcovský nárok na dávku

Priemerná mesačná výška tehotenskej dávky bola od januára do júna 2024 približne 228,89 eur. Na materskú alebo aj otcovskú dávku má nárok osoba, ktorá bola nemocensky poistená aspoň 270 dní počas posledných dvoch rokov pred začiatkom materskej dovolenky.

Táto doba sa počíta z obdobia, keď bola osoba zamestnaná, alebo si nemocenské poistenie platila ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Otec môže nárok na otcovskú dávku uplatniť najneskôr do 6 týždňov po narodení dieťaťa.

O tehotenskú dávku môže požiadať žena, ktorá bola nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote aspoň 270 dní v priebehu posledných dvoch rokov pred nástupom na tehotenskú dávku. Nárok na tehotenskú dávku vzniká od začiatku 13. týždňa tehotenstva a trvá až do nástupu na materskú dovolenku, teda do 34. týždňa tehotenstva, alebo do 32. týždňa v prípade viacpočetného tehotenstva.