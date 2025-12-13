Slovensko digitalizuje podnikateľské prostredie, elektronická faktúra bude jediným platným formátom

Slovensko vstupuje do kľúčovej etapy digitalizácie podnikateľského prostredia. Finančná správa spustila implementáciu systému e-faktúra, ktorý predstavuje najväčšiu zmenu v oblasti fakturácie od zavedenia kontrolného výkazu DPH.
Ide o súčasť legislatívneho balíka schváleného parlamentom a jeho cieľom je zaviesť jednotný elektronický formát faktúr, odbremeniť firmy od administratívy a zefektívniť spracovanie údajov. Zmena sa dotkne výlučne podnikateľských subjektov, bežní spotrebitelia zostanú mimo povinností.
Jeden záväzný formát
Nový systém má odstrániť súčasnú fragmentáciu formátov, keď podnikatelia pracujú so zmesou papierových faktúr, PDF dokumentov či rôznych elektronických verzií. Od roku 2027 bude existovať iba jeden záväzný formát. Podľa finančnej správy má jeho zavedenie priniesť nižšiu chybovosť, rýchlejšie párovanie údajov a zníženie nákladov, pričom proces sa stane bezpečnejším a harmonizovaným so štandardmi využívanými v Európskej únii.
Elektronická fakturácia sa bude zavádzať postupne. Prvá fáza, účinná od 1. januára 2027, zasiahne všetkých platiteľov DPH na Slovensku, ktorí budú musieť vystavovať faktúry v elektronickom formáte XML/Peppol BIS. Povinnosť prijímať takéto faktúry sa rozšíri aj na neplatiteľov DPH, pokiaľ podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť.
Digitálny poštár
To znamená, že akýkoľvek subjekt, od s.r.o. cez živnostníkov a slobodné povolania až po neziskové organizácie či prenajímateľov bytov, bude musieť byť technicky pripravený na prijímanie elektronických dokladov. Kľúčovým prvkom systému je tzv. digitálny poštár, certifikovaný poskytovateľ elektronickej doručovacej služby, cez ktorého budú e-faktúry bezpečne odosielané a prijímané. Zoznam poskytovateľov bude dostupný začiatkom roka 2026.
Druhá fáza, plánovaná na 1. júl 2030, rozšíri elektronickú fakturáciu aj na cezhraničné transakcie v rámci Európskej únie aj mimo nej. Zavedením tejto fázy by sa mala úplne zrušiť povinnosť podávať kontrolný výkaz DPH, ktorý dlhodobo predstavoval administratívnu záťaž pre firmy. Finančná správa týmto krokom sleduje zosúladenie s pripravovanými európskymi pravidlami v oblasti povinnej elektronickej fakturácie a boja proti daňovým únikom.
Adaptácia firiem
Rok 2026 bude prechodovým obdobím, počas ktorého budú firmy upravovať svoje účtovné softvéry, testovať integrácie a pripravovať zamestnancov. Väčšie podniky budú schopné prepájať vlastné systémy priamo s digitálnym poštárom, aj menší podnikatelia však dostanú k dispozícii jednoduché webové a mobilné aplikácie, ktoré im umožnia vystavovať a prijímať e-faktúry bez výraznej zmeny procesov. Finančná správa tvrdí, že riešenia budú cenovo dostupné, intuitívne a nebudú predstavovať dodatočnú byrokratickú záťaž.
K 1. januáru 2027 sa teda elektronická faktúra stane jediným platným formátom pre všetkých platiteľov DPH pri tuzemských transakciách. Finančná správa zároveň odporúča podnikateľom začať s prípravami čo najskôr a priebežne sledovať aktualizácie na portáli www.info-efaktura.sk, kde sú dostupné návody, technické špecifikácie aj ďalšie dôležité informácie.