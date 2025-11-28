Slovensko podáva žiadosť o siedmu platbu z Plánu obnovy, život občanov majú zlepšiť investície za vyše 760 miliónov

Budúci rok vládu čaká žiadanie o ôsmu a deviatu platbu z Plánu obnovy a odolnosti.
Slovensko v piatok podáva siedmu žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti, vo výške viac ako 760 miliónov eur. Po rokovaní vlády o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý dočasne prevzal agendu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, po odvolaní Petra Kmeca (Hlas-SD).

Záväzky

Predmetná platba podľa Druckerových slov zahŕňa viacero investícií na zlepšenie života ľudí na Slovensku, a to skrz všetky sféry a životné situácie. Menoval napríklad debarierizáciu stredných škôl, rozširovanie kapacít domácej ošetrovateľskej služby, ale aj významnú podporu ambulancií.

Súčasťou siedmej platby sú nejaké záväzky, ktoré sa Slovensko zaviazalo zrealizovať,“ dodal. V tomto smere minister spomenul reformy v oblasti stratégie a spracovania budov štátnej správy, schválenie akčného plánu pre vodík, aj zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.

V rámci tejto žiadosti Európskej komisii predkladáme aj takzvané dôkazy, ktorými preukazujeme, čo všetko sme urobili,“ doplnil Drucker. Poznamenal, že asi v troch oblastiach budú musieť počas 60 dní dôkazy doplniť, lebo nie všetky boli spracované.

Rozbehnuté projekty

Zdôraznil, že ide o štandardný proces, ktorý prebieha vo všetkých členských štátoch. Komisia by mala všetky veci posúdiť, podľa Druckerových slov očakávajú, že peniaze by mohli prísť v marci budúceho roka. Rovnako poukázal, že v roku 2026 nás čaká obdobie ôsmej a deviatej žiadosti o platbu.

Tú ôsmu by sme mali smerovať k aprílu budúceho roka a deviatu niekedy koncom augusta,“ vravel.

Prízvukoval, že je to dôležité, lebo majú rozbehnutých mnoho investičných projektov, ktoré bude potrebné preukázať a zúčtovať. V tomto smere upozornil na určité riziká, poznamenal, že v čase, kedy súčasná vláda plán obnovy preberala, z hľadiska realizácie investičných projektov bol v katastrofálnom stave. Medzi najvýznamnejšími rizikami ôsmej a deviatej platby je digitalizácia.

