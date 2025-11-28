Slovensko podáva žiadosť o siedmu platbu z Plánu obnovy, život občanov majú zlepšiť investície za vyše 760 miliónov

Slovensko v piatok podáva siedmu žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti, vo výške viac ako 760 miliónov eur. Po rokovaní vlády o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý dočasne prevzal agendu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, po odvolaní Petra Kmeca (Hlas-SD).
Záväzky
Predmetná platba podľa Druckerových slov zahŕňa viacero investícií na zlepšenie života ľudí na Slovensku, a to skrz všetky sféry a životné situácie. Menoval napríklad debarierizáciu stredných škôl, rozširovanie kapacít domácej ošetrovateľskej služby, ale aj významnú podporu ambulancií.
„Súčasťou siedmej platby sú nejaké záväzky, ktoré sa Slovensko zaviazalo zrealizovať,“ dodal. V tomto smere minister spomenul reformy v oblasti stratégie a spracovania budov štátnej správy, schválenie akčného plánu pre vodík, aj zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.
„V rámci tejto žiadosti Európskej komisii predkladáme aj takzvané dôkazy, ktorými preukazujeme, čo všetko sme urobili,“ doplnil Drucker. Poznamenal, že asi v troch oblastiach budú musieť počas 60 dní dôkazy doplniť, lebo nie všetky boli spracované.
Rozbehnuté projekty
Zdôraznil, že ide o štandardný proces, ktorý prebieha vo všetkých členských štátoch. Komisia by mala všetky veci posúdiť, podľa Druckerových slov očakávajú, že peniaze by mohli prísť v marci budúceho roka. Rovnako poukázal, že v roku 2026 nás čaká obdobie ôsmej a deviatej žiadosti o platbu.
„Tú ôsmu by sme mali smerovať k aprílu budúceho roka a deviatu niekedy koncom augusta,“ vravel.
Prízvukoval, že je to dôležité, lebo majú rozbehnutých mnoho investičných projektov, ktoré bude potrebné preukázať a zúčtovať. V tomto smere upozornil na určité riziká, poznamenal, že v čase, kedy súčasná vláda plán obnovy preberala, z hľadiska realizácie investičných projektov bol v katastrofálnom stave. Medzi najvýznamnejšími rizikami ôsmej a deviatej platby je digitalizácia.