Projekt e-faktúra na Slovensku vstupuje do novej etapy, slovenské firmy sa už zapájajú do testovania

Projekt e-faktúra na Slovensku vstupuje do novej etapy digitalizácie. Finančná správa v spolupráci so softvérovými firmami, účtovnými systémami a podnikateľským sektorom posúva jeho prípravu do fázy, v ktorej už prebieha technická adaptácia celosvetovo uznávaného formátu elektronickej fakturácie a siete Peppol. Cieľom je zjednodušiť podnikanie, zvýšiť bezpečnosť a sprístupniť moderné digitálne riešenia pre všetky firmy. Od najväčších korporácií až po malé a stredné podniky.
Podľa plánov finančnej správy by mali podnikatelia a firmy začať dobrovoľne využívať systém najneskôr začiatkom druhého štvrťroka 2026. Slovensko tak prejde na európsky model, ktorý úspešne funguje vo viac ako dvadsiatich krajinách EÚ a mimo nej.
Cieľ nového systému
Nový systém má zjednotiť fakturačné procesy, zrýchliť tok informácií a odstrániť množstvo manuálnych úkonov. Výhody e-faktúry zahŕňajú rýchle a automatizované spracovanie faktúr, nižšiu chybovosť, výraznú úsporu nákladov či zlepšenie cash flow.
Zástupcovia najväčších dodávateľov softvérov, ktorí pokrývajú viac než 85 % slovenského trhu, už začali s implementáciou systému do svojich platforiem. Softvéry sa pripravujú na fázu Peppol Ready, ktorá predstavuje plnú technickú pripravenosť na bezpečnú elektronickú výmenu faktúr v jednotnom európskom formáte. Medzi firmami, ktoré sa už zapojili do odborných rokovaní a testovania, sú Slovak Telekom, SPP, ZSE Energia, Slovenská pošta či Orange Slovensko.
Zásadná zmena v podnikateľskej komunikácii
Podľa Paula Arce Riveru, produktového manažéra spoločnosti Kros, ide o zásadnú zmenu v podnikateľskej komunikácii. „Projekt elektronickej fakturácie predstavuje rozsiahlu zmenu v komunikácii medzi firmami. Prináša príležitosť zjednotiť procesy, znížiť chybovosť a zrýchliť výmenu informácií. Pri jeho zavádzaní bude dôležité dbať na to, aby sa digitalizácia stala reálnou pomocou, nie záťažou pre tých, ktorí denne vystavujú a spracúvajú faktúry,“ povedal.
Podobne vníma prínos aj Zuzana Svobodová, produktová manažérka spoločnosti Stormware (Pohoda). „Zavedenie e-Faktúry a doručovanie cez sieť Peppol vnímame ako krok smerom k ďalšej digitalizácii podnikateľského prostredia. Ide o technicky realizovateľné riešenie, ktoré môže podporiť štandardizáciu a efektívnejšiu výmenu dokladov,“ uviedla s tým, že dôležité bude zabezpečiť dostatok času a podpory pre firmy pri adaptácii na nový systém.
Praktický a dostupný nástroj
Význam digitalizácie zdôraznil aj Peter Steinhübl, výkonný riaditeľ združenia Slovensko.Digital, ktorý ocenil spoluprácu finančnej správy s odbornou verejnosťou. „Nasadenie formátu Peppol BIS 3 považujeme za významný posun v digitalizácii a zjednodušenie administratívnych procesov pre podniky a organizácie,“ skonštatoval.
Prezident finančnej správy Jozef Kiss pripomína, že cieľom projektu je priniesť praktický a dostupný nástroj pre všetkých podnikateľov. „Chceme, aby e-faktúra bola riešením, ktoré podnikateľom šetrí čas a peniaze a zároveň zvyšuje transparentnosť celého podnikateľského prostredia,“ uviedol Kiss.