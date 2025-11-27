Finančná správa hlási dva úspešné roky, počas nich dosiahla historicky najvyšší výber daní

Finančná správa má za sebou dva úspešné roky, počas ktorých dosiahla historicky najvyšší výber daní. Zároveň dokázala podľa jej vyjadrení znižovať daňovú medzeru.
Výsledkom je efektívnejší výber DPH, vyššia odolnosť systému voči podvodom a pozitívne výsledky kontrolnej činnosti.
Daňové príjmy
Ako ďalej informovala finančná správa, k 31. októbru 2025 boli rozpočtované daňové príjmy vyššie o 1,8 miliardy eur než vlani, pričom najvýraznejší podiel na raste tvorila DPH s nárastom o 625 miliónov eur.
Medziročné posilnenie výberu je podľa finančnej správy pokračovaním trendu z roku 2024, keď daňové príjmy presiahli úroveň roka 2023 takmer o jednu miliardu eur.
Objem karuselových podvodov bol v roku 2024 o viac než tretinu nižší ako v roku 2019. Podvody sa síce presúvajú do väčšieho množstva subjektov a menších objemov, čoraz častejšie aj mimo DPH, no trend podľa finančnej správy ukazuje, že systém sa stáva odolnejším.
Zmeny vidieť aj v teréne
Dôležitým prvkom tohto posunu je rozsah a presnosť kontrolnej činnosti. Finančná správa v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnila kontroly súvisiace s DPH. Do konca roka 2025 sa očakáva ukončenie 5 828 kontrol, čo je o 1 115 viac než v roku 2023.
Zatiaľ čo v období 2019 až 2023 počet kontrol klesal, posledné dva roky priniesli obrat sprevádzaný rekordnou efektivitou. Tá dosiahla v roku 2025 historické maximum 82 %, pričom pri odhaľovaní karuselových podvodov až 90 %.
Finančná správa rozbieha európsky systém e-faktúra, hľadá dodávateľa služby
Výrazné zmeny sú viditeľné aj v teréne, najmä pri kontrolách e-kasa pokladníc. Do októbra 2025 vzrástol ich počet medziročne o 149 %, počet zistených porušení o 73 % a uložené pokuty dosiahli tri milióny eur, čo je o 154 % viac než vlani. Zvýšil sa aj počet zapojených príslušníkov finančnej správy a priemerná výška pokuty stúpla o 64 %.
Opatrenia za posledný rok
Za posledný rok sa do legislatívneho procesu dostali opatrenia, ktoré majú ďalej sťažiť daňové úniky a zároveň uľahčiť administratívu podnikateľom. Je to elektronická fakturácia, QR platby, ex-offo registrácia skupín pre DPH či úprava sankčného systému a prísnejšie pravidlá evidencie tržieb.
Súbežne s tým prebieha automatizácia procesov na daňových úradoch, presun kapacít do kontrolnej činnosti, rozvoj analytiky a intenzívnejší monitoring online transakcií vrátane e-commerce.