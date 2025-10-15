Slovensko digitalizuje účtovníctvo, e-faktúry prinesú úspory nákladov aj menej podvodov

Finančná správa spolu s Ministerstvom financií SR pokračujú v aktívnej podpore firiem, účtovníkov aj verejných inštitúcií pri jej zavádzaní.
Slovensko sa pripravuje na zásadnú zmenu v podnikateľskom prostredí. Ide o zavedenie elektronickej fakturácie (e-faktúry), ktorá má priniesť vyššiu efektivitu, úsporu nákladov a výrazne obmedziť daňové podvody. Finančná správa spolu s Ministerstvom financií SR pokračujú v aktívnej podpore firiem, účtovníkov aj verejných inštitúcií pri jej zavádzaní.

Implementovanie európskeho štandardu

Najnovší webinár finančnej správy, ktorého sa zúčastnilo viac ako 700 odborníkov z profesijných zväzov, účtovných firiem či softvérových spoločností, potvrdil rastúci záujem o moderné digitálne riešenia. Odborníci sa oboznámili s tým, ako bude systém fungovať v praxi.

Od vystavenia faktúry až po jej odoslanie a zaúčtovanie v jednotnom európskom formáte. Slovensko sa totiž rozhodlo implementovať európsky štandard Peppol, ktorý už úspešne funguje v krajinách EÚ a zabezpečuje bezpečnú elektronickú výmenu dokumentov medzi podnikateľmi aj štátom.

Adaptácia systému na Slovensku

„Elektronická fakturácia nie je dôvodom na obavy. Naopak, predstavuje príležitosť, ako podnikanie zjednodušiť, zrýchliť a urobiť ho bezpečnejším aj férovejším,“ uviedol prezident finančnej správyJozef Kiss.

Dodal, že momentálne prebieha adaptácia systému v slovenských softvérových firmách a finančná správa pripravuje komplexnú infraštruktúru pre jeho plné zavedenie. E-faktúra podľa rezortu financií prinesie viditeľné výhody pre všetkých účastníkov trhu.

Pre podnikateľov znamená nižšie náklady, rýchlejšie spracovanie platieb a vyššiu presnosť dokladov, čo zníži riziko zasielania podvodných faktúr. Pre štát zas efektívnejší výber daní a okamžitý prehľad o ekonomických aktivitách, čím sa obmedzí priestor pre daňové úniky.

