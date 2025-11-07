Finančná správa rozbieha európsky systém e-faktúra, hľadá dodávateľa služby

Slovensko sa priblížilo k zásadnej modernizácii vo firemnej administratíve. Finančná správa spustila medzinárodné výberové konanie na dodávateľa služby pre kľúčový komponent systému e-faktúra, ktorý má zabezpečiť jednotnú, bezpečnú a plne elektronickú výmenu faktúr.
Digitalizácia podnikateľského prostredia
Ide o ďalší krok smerom k digitalizácii podnikateľského prostredia a k prepojeniu slovenských firiem s európskou sieťou Peppol, využívanou v členských štátoch EÚ na štandardizovanú výmenu elektronických dokladov.
Projekt e-faktúra na Slovensku vstupuje do novej etapy, slovenské firmy sa už zapájajú do testovania
„Zavedenie jednotného európskeho štandardu pre elektronickú výmenu faktúr zabezpečí, že systémy na Slovensku budú plne kompatibilné so systémami v ostatných krajinách EÚ. Pre firmy a podnikateľov to znamená jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie spracovanie faktúr,“ vysvetlil prezident finančnej správy Jozef Kiss. Podľa neho ide o kľúčový krok k transparentnosti a efektivite v spracovaní účtovných dokladov, ktorý zároveň posilní medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
Slovensko digitalizuje účtovníctvo, e-faktúry prinesú úspory nákladov aj menej podvodov
Systém e-faktúra má zaviesť plne elektronický proces od vystavenia faktúry až po jej prijatie a spracovanie, čím odstráni potrebu papierových dokladov a manuálneho zadávania údajov. V praxi to prinesie úsporu nákladov až do 80 % pre stredné a veľké podniky, ktoré doteraz museli investovať do tlače, logistiky či ručného spracovania faktúr. Elektronická výmena zároveň umožní automatické párovanie faktúr, rýchlejšie úhrady a lepší prehľad o finančných tokoch v reálnom čase.
Overovanie technickej pripravenosti
Na projekte sa už aktívne podieľajú najväčší slovenskí poskytovatelia účtovných, ekonomických a softvérových riešení, ktorí spolu pokrývajú viac než 85 % trhu. Títo partneri momentálne prechádzajú fázou Peppol Ready, ktorá overuje plnú technickú pripravenosť na bezpečnú výmenu faktúr v jednotnom európskom formáte. Súčasne prebiehajú konzultácie s veľkými podnikmi a verejnými inštitúciami, ktoré sa majú zapojiť do pilotného overovania systému.
Termín spustenia e-faktúr je podľa podnikateľov príliš krátky, varujú pred možným fiaskom
Okrem zníženia nákladov a chybovosti má nový systém priniesť aj environmentálne benefity, najmä obmedzenie papierovej komunikácie a nižšiu uhlíkovú stopu spojenú s logistikou a tlačou dokumentov. Z dlhodobého hľadiska by e-faktúra mala podporiť aj lepší cash flow podnikov, keďže správne vystavené faktúry budú uhrádzané rýchlejšie.
Finančná správa komunikuje s podnikateľským sektorom, systém e-faktúra plánujú spustiť o dva roky
Medzinárodné výberové konanie na poskytovateľa centrálneho komponentu, tzv. Service Metadata Publisher (SMP), potrvá do 24. novembra. Všetky detaily sú zverejnené v systéme Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a na portáli verejného obstarávania, pričom oznámenie bolo publikované aj organizáciou OpenPeppol, ktorá zastrešuje európsku sieť pre výmenu elektronických dokumentov.