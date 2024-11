Slováci si viac chránia majetok než svoj život, viac ako 90 percent ľudí stále nemá životné poistenie

Napriek tomu, že život a zdravie sú našimi najcennejšími hodnotami, klienti na Slovensku stále uprednostňujú poistenie majetku pred poistením života. Štatistiky Slovenskej aliancie poisťovní ukazujú, že v roku 2023 bolo na Slovensku uzatvorených viac ako 500-tisíc zmlúv životného poistenia, zatiaľ čo počet neživotných poistení presiahol 2,7 milióna.

„Klienti na Slovensku si ešte stále viac chránia majetok. No ak nie sme zdraví, väčšinou nedokážeme zarábať peniaze,“ zdôrazňuje poistná analytička Simplea Tünde Ďuričeková.

Životné poistenie je potrebné uzavrieť čo najskôr

Poistná analytička odporúča mladým ľuďom uzavrieť životné poistenie čo najskôr, kedy sú považovaní za nízke riziko, a preto majú nižšie poistné.

„Čím skôr si ľudia uzatvoria životné poistenie, tým nižšie je mesačné poistné a väčší rozsah krytia,“ uvádza Ďuričeková. Naproti tomu so stúpajúcim vekom stúpa riziko civilizačných chorôb, čo môže podľa nej obmedziť rozsah krytia.

Prieskum Simplea realizovaný MindBridge Consulting poukazuje na to, že 87 % respondentov odporúča uzavrieť životné poistenie ľuďom s rizikovými povolaniami, 80 % rodičom detí a 79 % živiteľom domácnosti.

„Fakt, že 94 % ľudí na Slovensku stále nemá životné poistenie, aj keď viac ako 80 % chápe jeho dôležitosť, je alarmujúci,“ upozorňuje Ďuričeková. Len 6 %, najčastejšie ľudia so základným vzdelaním a v súčasnosti nezamestnaní, nenašlo žiadnu skupinu, ktorá by životné poistenie potrebovala.

Rozsah poistného krytia

Výpadok príjmu v kritickej situácii, napríklad v dôsledku ťažkej choroby alebo úrazu, invalidity či dokonca smrti, pritom domácnosti ohrozuje.

Ak by došlo k šesťmesačnému výpadku príjmu, dokázalo by ho pri rovnakých alebo vyšších životných nákladoch zvládnuť 43 % domácností s vysokoškolsky vzdelaným respondentom, no spomedzi domácností s respondentom so základnou školou by rovnako dlhé obdobie bez príjmu vydržalo len 16 % domácností.

Pre úspešné životné poistenie je však nevyhnutné správne nastavenie rozsahu poistného krytia. Nesprávne nastavené krytie môže mať vážne dôsledky.

Podľa Ďuričekovej je dôležité pravidelne, v prípade životného poistenia minimálne raz za dva roky, kontrolovať poistné zmluvy. Napríklad aj pri významných životných zmenách, akými sú narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti, zmena zamestnania či príjmu, odporúča prehodnotenie výšky poistného krytia.