Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Ak máte poistenie bývania, zbystrite pozornosť

Rozvod, smrť jedného z manželov alebo rozhodnutie súdu sú vážne udalosti, ktoré môžu viesť k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a následnému vysporiadaniu majetku. Ako uvádza riaditeľka Slovenskej akadémie poisťovníctva Eva Stoklásová, tieto zmeny majú často dopad aj na poistenie bývania.

To sa podľa jej slov prejavilo napríklad v prípade, kedy po likvidácii poistnej udalosti v hodnote desiatok tisíc eur vyšlo najavo, že manželia sa rozviedli a BSM bolo skončené. Poistná zmluva, ktorú uzavrel manžel ako poistník aj poistený, bola ohrozená, pretože vlastníctvo domu prešlo na bývalú manželku. Riešením bolo dokladovanie, že pred vysporiadaním BSM boli obaja spoluvlastníkmi nehnuteľnosti a následne pripadli veci bývalej manželke bez zániku poistenia.

Tento príbeh zdôrazňuje dôležitosť informovania poisťovateľa o zmene vlastníctva. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že po zmene vlastníka poistenie zaniká, ak poistné podmienky neurčujú inak. Zákon hovorí, že zmenou v osobe vlastníka poistenej veci poistenia zanikne, no zároveň dopĺňa možnosť vymedziť pravidlá v prípade zmeny vlastníctva každému poisťovateľovi inak.

Poisťovne však môžu zahrnúť špeciálne ustanovenia, ktoré umožnia pokračovať v poistení aj pri rôznych prevodoch vlastníctva. Klienti by mali byť oboznámení s tým, že každá zmena vlastníctva, vrátane zániku BSM, by mala byť okamžite hlásená poisťovni. Rôzni poisťovatelia majú odlišné podmienky, čo môže ovplyvniť aj práva a povinnosti spojené s poistnými zmluvami.

„Poistná zmluva je právny dokument, ktorý sa ako taký zákonom riadiť musí. To, čo ale zákon umožňuje navyše je prispôsobenie určitých častí, kde si jednotliví poisťovatelia vedia podmienky prispôsobiť na svoje pomery a potreby. Práve to je dôvod prečo sa líšia a prečo sú aj pravidlá, povinnosti, či možné zmeny a ich následky, také rôzne. Nie je na mieste hodnotiť, či je to dobré alebo zlé. Je to skrátka tak a je už len na nás, aby sme sa pri zmenách v našej životnej situácii nezabúdali ozvať tam, kde je to z hľadiska ochrany nás a nášho majetku nevyhnutné a potrebné – v našej poisťovni, či nášmu sprostredkovateľovi poistenia,“ uzavrela Stoklásová.