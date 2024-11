Sociálna poisťovňa v roku 2025 zvýši maximálne sumy dávok, poistenci si prilepšia

Poistenci Sociálnej poisťovne si v roku 2025 prilepšia v oblastiach nemocenských dávok. Dôvodom je každoročné zvýšenie všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý ovplyvňuje výšku poistného na nemocenské poistenie.

Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítavajú dávky, nesmie v roku 2025 presiahnuť 94,0274 eur. Maximálna denná suma nemocenského bude predstavovať 51,7151 eura, čo znamená, že počas 30-dňového mesiaca dosiahne maximálna výška 1 551,50 eur a počas 31-dňového mesiaca 1 603,20 eur.

Materská dávka vzrastie na maximálne 70,5206 eur denne, čo zodpovedá 2 115,70 eur mesačne pri 30 dňoch a 2 186,20 eur pri 31 dňoch. Tehotenské dosiahne maximálnu dennú sumu 14,1041 eur, čo znamená maximálne mesačné sumy 423,20 eur a 437,30 eur.

Ošetrovné dosiahne najvyššie denné hodnoty 51,7151 eur, pričom pri bežnom ošetrovnom vyplácanom do 14 dní dosiahne 724,10 eur a pri dlhodobom ošetrovnom vyplácanom do 90 dní, suma bude rovnaká ako pri nemocenskom, a to 1 551,50 eur pre 30-dňový mesiac a 1 603,20 eur pre 31-dňový mesiac. Podrobné štatistické údaje a zoznam aktuálnych súm pre rok 2024 sú dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne.