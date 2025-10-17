Rodičia prvákov dostanú zvýšený prídavok na dieťa. O koľko si prilepšia?

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) vyplácajú rodičom detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy, zvýšený prídavok na dieťa vo výške 110 eur. Tento jednorazový finančný príspevok je určený na zabezpečenie základných školských potrieb a tento rok podporí viac ako 56-tisíc prvákov a ich rodiny sumou približne šesť miliónov eur.
„Tak ako to už býva dobrým zvykom, aj tento rok podporujeme rodiny prvákov prostredníctvom zvýšeného prídavku na dieťa, a to celkovou sumou približne šesť miliónov eur. Adresne tak podávame pomocnú ruku viac ako 56-tisíc deťom a ich rodinám pri zvládaní vyšších výdavkov spojených so začiatkom novej životnej etapy. Prajem im veľa úspechov v školskom živote,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Rodičia, ktorí majú prídavok vyplácaný na účet, ho už dostali, ostatní ho obdržia prostredníctvom Slovenskej pošty v pondelok 20. októbra. Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpilo do školy v septembri, je 170 eur, pričom zvýšený prídavok 110 eur je vyplácaný automaticky bez potreby podania žiadosti. Príspevok je viazaný na nástup dieťaťa do školy a poskytuje sa len raz na jedno dieťa.
„Verím, že aj vďaka tejto pomoci sa mnohým rodinám darí lepšie zvládnuť zvýšené výdavky pri nástupe do školy. Od roku 2019 sme takto podporili takmer 390-tisíc prvákov pri príležitosti ich nástupu do školy a poslali im viac ako 40 miliónov eur,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodinyPeter Ormandy.