Tomáš trvá na zachovaní 13. dôchodkov, ich dočasné zmrazenie nepovažuje za porušenie sľubov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo obhajoval rozhodnutie vlády zmraziť 13. dôchodky na tri roky. Opatrenie je súčasťou širšej konsolidácie verejných financií, no podľa Tomáša nejde o porušenie sľubov, ale o „obranu sociálnych istôt seniorov„.
Vláda podľa ministra garantuje, že 13. dôchodok zostane vo výške 667 eur a 30 centov, čo zodpovedá priemernému starobnému dôchodku za rok 2024. Tomáš odmieta tvrdenia, že seniorom berie to, čo im bolo sľúbené.
„Nič im neberieme. Seniori dostanú presne to, čo sme im garantovali. Suma sa neznižuje, len sa dočasne zastropuje,“ uviedol minister. Zároveň pripustil, že ak sa počas nasledujúcich rokov nájdu dodatočné zdroje, môže prísť aj k „vyrovnávaciemu príspevku„.
Nepatrný rozdiel
Moderátor Braňo Závodský však upozornil, že zastropovanie dôchodku na tri roky v praxi znamená zníženie reálnej hodnoty dávky. Podľa pôvodného nastavenia by totiž seniori už v roku 2026 dostávali približne o 20 až 30 eur viac. Tomáš oponoval, že ide o „nepatrný rozdiel“ a že aj takýto krok je „malý zázrak“ v čase, keď vláda musí hľadať úspory vo výške miliárd eur.
Závodský sa ministra opakovane pýtal, či nejde o porušenie predvolebných sľubov Hlasu-SD, keďže predseda vlády Robert Fico ešte pred voľbami vyhlásil, že 13. dôchodkov sa nesmie nikto dotknúť. Tomáš však trvá na tom, že záväzok dodržal. „Nedotkli sme sa ich, len sme ich dočasne zastropovali. To nie je krátenie,“ zdôraznil.
Minister súčasne reagoval na opozíciu, najmä na Igora Matoviča a bývalé pravicové vlády, ktoré podľa neho 13. dôchodky zredukovali na „sociálnu dávku„. „Keď nastúpi pravicová vláda, seniori môžu na 13. dôchodok zabudnúť. Urobia to znova, ako v minulosti,“ vyhlásil Tomáš.
13. dôchodok je nedotknuteľný
Diskusiu ešte viac vyostrila poznámka podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý v inom rozhovore pripustil, že sa bude pracovať na „adresnosti“ 13. dôchodkov. Tomáš na to reagoval jasne. „Musíme si vo vláde ujasniť, čo chceme. Pán premiér povedal jasne – 13. dôchodok je nedotknuteľný. A ja s tým súhlasím,“ poznamenal Tomáš.
Podľa Tomáša je zachovanie súčasnej výšky dôchodkov a rodinných dávok červenou čiarou, ktorú jeho strana neprekročí. „Ak by niekto chcel meniť charakter 13. dôchodkov alebo ich znižovať, Hlas by v takej vláde nemohol zostať,“ vyhlásil jednoznačne.
Minister pripomenul, že popri 13. dôchodkoch zostávajú zachované aj prídavky na deti, príspevok pri narodení dieťaťa, materská dávka, obedy zadarmo či podpora pre odkázaných občanov. Zároveň ocenil, že sa podarilo zastaviť znižovanie odvodov do druhého piliera. „Som prvý ľavicový politik, ktorý povedal, že odvody do druhého piliera sa už nebudú znižovať,“ dodal.
Pomáhajú aj mladým
Na otázku, či týmto rozhodnutím nebrzdí konsolidačné úsilie vlády, Tomáš reagoval, že „šetriť sa má, ale nie na úkor najzraniteľnejších„. Vyzval na rešpekt voči staršej generácii, ktorá podľa neho „vybudovala tento štát“ a zaslúži si istotu.
Zároveň sa snažil zmierniť dojem, že vláda sa zameriava len na seniorov, a pripomenul program „Právo na prvé zamestnanie“ pre mladých ľudí bez praxe. Podľa neho si vďaka nemu už 76 % absolventov udržalo svoje pracovné miesta. „Nie je pravda, že robíme len pre seniorov. Pomáhame aj mladým,“ uzavrel.