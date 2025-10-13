Reforma financovania sociálnych služieb zmení starostlivosť o odkázaných, zavádza aj nový príspevok - VIDEO

Reforma financovania sociálnych služieb, ktorú predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, prinesie zásadné zmeny v poskytovaní starostlivosti o odkázaných ľudí. Cieľom navrhovanej legislatívy je podporiť opatrovanie v domácom prostredí, zjednodušiť systém príspevkov a zlepšiť dostupnosť dlhodobej starostlivosti. Minister Erik Tomáš reformu predložil do medzirezortného pripomienkového konania po konzultáciách so zástupcami sociálnych služieb a odbornou verejnosťou.
Nový model
Základom nového modelu bude príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý bude vyplácaný priamo osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Tá sa následne rozhodne, či využije finančný príspevok na neformálnu starostlivosť v rodine alebo na služby profesionálnych opatrovateľov a denné či ambulantné zariadenia. Príspevky budú odstupňované podľa piatich stupňov odkázanosti. V prípade najvyššieho, piateho stupňa, bude príspevok vo výške 1 010 eur.
Ak ide o dieťa a starostlivosť poskytujú príbuzní, suma sa zvýši o ďalších 200 eur. V najvyšších dvoch stupňoch bude možné kombinovať formálnu aj neformálnu opateru, pri nižších stupňoch bude príspevok viazaný na formálne služby, ako sú denné stacionáre, sociálne služby v hospicoch, domáca opatera alebo pomoc poskytovaná sociálnymi podnikmi.
Jednotné paušály
Reforma umožní, aby sa na starostlivosti mohli podieľať až traja opatrovatelia, ktorí sa budú pri odkázanej osobe striedať. Ich príjem sa pritom nebude posudzovať, čo znamená, že môžu mať súčasne aj iné zamestnanie bez toho, aby sa im znižovala výška príspevku. V prípade pobytových zariadení zostane štátna dotácia nezmenená, no financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb prevezmú vyššie územné celky. Financovanie bude nastavené cez jednotné paušály platné pre celé Slovensko. Predseda SK8 Jozef Viskupič v zásade súhlasil s návrhom, no pripustil, že ešte prebehne diskusia o kapacitách samospráv a potrebe prípadnej štátnej pomoci.
Súčasťou zmien je aj zavedenie novej pozície pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorému sa rozšíria kompetencie o niektoré ošetrovateľské úkony. Tieto výkony, rovnako ako služby opatrovateliek a opatrovateľov, budú hradené zdravotnými poisťovňami. Minister Tomáš tiež oznámil zámer vyrovnať platové podmienky zdravotných sestier v zariadeniach sociálnych služieb s ich kolegyňami v nemocniciach.
Minimálna mzda
Ďalšou zmenou je zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku roka 2026 na 915 eur, čo má prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok v sektore sociálnych služieb, kde stále prevažuje práca za najnižšie mzdy. Zároveň avizoval snahu predĺžiť vyplácanie stabilizačného príspevku pre zamestnancov sociálnych služieb až do konca roka 2026.
Ak bude reforma schválená, štát, vyššie územné celky a zdravotné poisťovne spoločne navýšia financovanie sociálnych služieb v roku 2027 o viac ako 300 miliónov eur. Právny rámec reformy predstavuje nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti, ktorý dopĺňa novelizáciu ďalších 13 právnych predpisov. Ministerstvo plánuje, aby zákon vstúpil do platnosti 1. januára 2026. Niektoré opatrenia budú účinné okamžite, ďalšie od 1. júla 2026 a zavedenie samotného príspevku na pomoc pri odkázanosti je naplánované na koniec roka 2026.