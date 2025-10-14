Mzdy zamestnancov na Slovensku rástli, niektoré odvetvia však bojujú s úbytkom pracovných miest

Slovenské mzdy v auguste opäť rástli naprieč všetkými hlavnými odvetviami, no obraz pracovného trhu zostáva rozporuplný. Kým väčšina zamestnancov si polepšila, niektoré sektory bojujú s poklesom reálnych príjmov a úbytkom pracovných miest. Podľa augustových údajov Štatistického úradu SR sa nominálna mesačná mzda zvýšila vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach. V šiestich z desiatich odvetví rástli mzdy rýchlejšie než inflácia.
Vrchol mzdového cyklu
„Rast miezd síce pokračuje vo všetkých sledovaných odvetviach, no v štyroch z nich už zaostáva za infláciou,“ upozornil analytik 365.bankTomáš Boháček. Reálny pokles odmeňovania v priemysle a informačno-komunikačných činnostiach podľa jeho slov signalizuje, že firmy začínajú reagovať na slabší dopyt opatrnosťou pri zvyšovaní platov.
Dôchodok 700 eur verzus mzda 1 250. Nerovnica, ktorá tlačí seniorov do práce
„To súvisí aj s celosvetovým trendom úspor vyplývajúcich z implementácie AI,“ povedal pre agentúru SITA Boháček. Kým sektor gastroslužieb ešte ťaží zo sezónneho oživenia, mzdy vo veľkých odvetviach rastú už len okolo 5 %, teda v pásme blízkom inflačnej miere. Tento vývoj podľa analytika naznačuje, že mzdový cyklus na Slovensku dosiahol vrchol.
Oslabenie zamestnanosti
„Tlak zamestnancov na vyššie odmeny ustupuje a trh práce sa začína prispôsobovať reálnejšej výkonnosti ekonomiky. Pre domácnosti to znamená pomalšie zlepšovanie kúpnej sily a pre firmy mierne uvoľnenie nákladového tlaku. Tento trend sa na začiatku budúceho roka môže ešte prehĺbiť,“ dodal Boháček.
Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 915 eur, zvýšia sa aj nároky podľa stupňa náročnosti práce
Zatiaľ čo platy rastú, zamestnanosť mierne oslabuje. V polovici sledovaných sektorov sa počet pracovníkov znížil. Najväčší úbytok, štyri percentá, zaznamenal veľkoobchod, ktorý dlhodobo bojuje s nižšou spotrebou domácností a pretlakom zásob. Pokles o jedno až dve percentá sa dotkol aj stavebníctva, dopravy, priemyslu a trhových služieb. Mierne prírastky hlásia len gastro, ubytovanie a informačné technológie.