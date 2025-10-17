Uchádzačov o prácu čaká od budúceho roku menšia podpora, výška dávky v nezamestnanosti bude postupne klesať

Výška dávky v nezamestnanosti sa od 1. januára 2026 začne postupne znižovať. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila Národná rada SR v rámci konsolidačného balíka. Zmeny sa dotknú poistencov, ktorí sa zaradia do evidencie uchádzačov o zamestnanie od začiatku budúceho roka a uplatnia si nárok na dávku zo Sociálnej poisťovne (SP). Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Dávka v nezamestnanosti, ktorá sa vypláca najviac šesť mesiacov, bude prvé tri mesiace vyplácaná vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), od štvrtého mesiaca sa zníži na 40 % DVZ, piaty mesiac na 30 % DVZ a šiesty mesiac na 20 % DVZ. Ostatné podmienky na vznik nároku zostávajú nezmenené. Pre osoby zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie najneskôr do 31. decembra 2025 platia doterajšie pravidlá, teda dávka sa im bude vyplácať vo výške 50 % DVZ počas celého šesťmesačného obdobia.
Napríklad občan zaradený do evidencie 1. novembra 2025 s hrubým mesačným príjmom 1 500 eur a DVZ 49,2477 eura dostane za šesť mesiacov dávku v celkovej sume 4 457,30 eura. Naopak, ak sa občan zaradí do evidencie 1. januára 2026, pri rovnakom príjme a DVZ dostane za šesť mesiacov dávku v celkovej sume 3 560,90 eura, pričom dávka bude postupne klesať od štvrtého mesiaca.
V prípade, že poberateľ dávky nevyčerpá celé šesťmesačné obdobie a do dvoch rokov sa opätovne zaradí do evidencie, nárok na zostávajúcu časť dávky sa určí podľa pravidiel platných pri prvom priznaní dávky. To znamená, že ak bol nárok priznaný pred 1. januárom 2026, zostávajúca dávka sa vypláca podľa starých pravidiel, ak po tomto dátume, platia nové znížené percentá.