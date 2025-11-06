Projekt digitálneho eura vstupuje do ďalšej fázy, vo vybraných krajinách sa spúšťa pilotná prevádzka

Projekt digitálneho eura vstupuje do rozhodujúcej fázy. Po takmer piatich rokoch príprav sa spúšťa jeho pilotná prevádzka vo vybraných krajinách eurozóny, a Slovensko bude pri tom. Ak pôjde všetko podľa plánu, Európania by ním mohli začať platiť už v roku 2029, uviedol výkonný riaditeľ úseku platobných systémov a peňažnej hotovosti v Národnej banke SlovenskaDušan Jurčák.
Nové riešenie
Digitálne euro má ambíciu stať sa novým členom rodiny eura. Doplnkom, nie náhradou hotovosti. Na rozdiel od kariet či aplikácií súkromných firiem bude digitálne euro vydávané priamo centrálnymi bankami a dostupné prostredníctvom digitálnej peňaženky každého obyvateľa eurozóny. Hotovosť ani platobné karty nezmiznú.
Nové riešenie má len rozšíriť možnosti bezhotovostných platieb. Unikátnou vlastnosťou bude možnosť platiť aj offline, napríklad na horskej chate bez internetu, a to s úrovňou ochrany súkromia porovnateľnou s hotovosťou. Z pohľadu obchodníkov pôjde o úľavu od poplatkov kartovým spoločnostiam, keďže platby sa budú spracúvať v rámci európskej infraštruktúry.
Digitálne euro má tiež výrazný geopolitický rozmer. Európa sa ním snaží znížiť svoju závislosť od zámorských platobných schém a technologických gigantov, ktoré dnes ovládajú väčšinu transakcií. Až 13 z 20 krajín eurozóny, vrátane Slovenska, nemá vlastnú národnú kartovú schému a až 64 % digitálnych platieb v EÚ spracúvajú zahraničné systémy. „Digitálne euro predstavuje aj geopolitický projekt na posilnenie medzinárodného postavenia eura vo svete, ktorému dominuje dolár,“ vysvetľuje Jurčák.
Pilotná fáza
Pilotná fáza projektu bude testovať predovšetkým offline platby a technickú odolnosť systému pri výpadkoch elektriny či pripojenia. Zapojí sa viacero centrálnych bánk, ich zamestnanci aj vybraní obchodníci. Výsledky z pilotu majú ukázať, ako sa bude koncept správať v reálnom prostredí a čo bude potrebné pred plným spustením upraviť.
Kľúčovým predpokladom úspechu však podľa Jurčáka nie je len technická pripravenosť, ale aj dôvera verejnosti. Práve nedostatok informácií a rozšírené konšpirácie sú momentálne najväčšou brzdou akceptácie projektu. „Digitálne euro musí byť ľuďmi aj pochopené a akceptované,“ upozorňuje.
Kľúčová bude komunikácia
Prieskum Európskej centrálnej banky (ECB) z júna 2025 ukázal, že hoci by ho používala takmer polovica Európanov, väčšina stále nevie, ako bude fungovať. Na Slovensku podľa prieskumu NBS z apríla 2024 o projekte počula len tretina obyvateľov a používať by ho chcela len štvrtina.
Jurčák zdôrazňuje, že trpezlivá a vecná komunikácia bude kľúčová. Digitálne euro totiž nie je o sledovaní občanov ani o privatizácii peňazí, ako tvrdia niektoré dezinformácie, ale o posilnení stability a suverenity európskeho platobného priestoru. „Digitálne euro má príležitosť ukázať, že tento koncept môže fungovať v slobodnej spoločnosti a inovácie nepripravia nikoho o súkromie,“ hovorí.
Legislatívny proces sa medzitým posúva dopredu. V Rade EÚ aj Európskom parlamente prebiehajú diskusie o detailoch, ako sú ochrana súkromia, kompenzačný model či kompetencie centrálnych bánk. Dánske predsedníctvo chce dosiahnuť dohodu do konca roka a finálne schválenie legislatívy sa očakáva koncom roka 2026. Až potom Rada guvernérov ECB rozhodne, či digitálne euro oficiálne vydá.
Digitálne platby dnes zažívajú boom. Od roku 2019 do 2024 klesol podiel platieb v hotovosti z 68 na 40 percent, zatiaľ čo platby kartou stúpli na 40 percent a online nákupy vzrástli trojnásobne. Digitálne euro tak reaguje na meniace sa správanie spotrebiteľov a má byť jednotnou platformou a štandardom pre všetky krajiny eurozóny. Ak sa projekt podarí, ponúkne jedinečnú možnosť platby pre 349 miliónov Európanov, zjednotí digitálne transakcie a posilní európsku ekonomickú nezávislosť.