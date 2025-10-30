Digitálne euro sa blíži, Európska centrálna banka chce spustiť nový platobný systém do roku 2029

Európska centrálna banka (ECB) urobila ďalší významný krok smerom k digitálnej budúcnosti. Rada guvernérov sa rozhodla posunúť projekt digitálneho eura do novej fázy, ktorá zabezpečí technickú pripravenosť na jeho prvotné vydanie.
Tento krok nasleduje po úspešnom ukončení prípravnej etapy, ktorá začala v novembri 2023 a položila technologické aj legislatívne základy pre digitálnu verziu spoločnej európskej meny.
Vydanie digitálneho eura
Podľa plánov ECB by v prípade, že európski spoluzákonodarcovia schvália potrebnú legislatívu do konca roka 2026, mohol už v roku 2027 začať pilotný test. Eurosystém by tak mal byť pripravený na prvé vydanie digitálneho eura v priebehu roka 2029. Prezidentka ECB Christine Lagardová zdôraznila, že cieľom nie je nahradiť hotovosť, ale pripraviť ju na digitálny vek.
Mladí myslia na budúcnosť, no úspory im vydržia len zopár mesiacov
„Euro, naša spoločná mena, je dôveryhodným znakom európskej jednoty. Snažíme sa jeho najhmatateľnejšiu podobu – hotovostné euro – pripraviť na budúcnosť, prepracovať a zmodernizovať naše bankovky a pripraviť sa na emisiu digitálnej hotovosti,“ uviedla Lagardová.
Doplnok hotovosti
Digitálne euro má byť doplnkom hotovosti, nie jej náhradou. ECB ho predstavuje ako nástroj, ktorý prenesie výhody klasických peňazí, ktorými sú jednoduchosť, spoľahlivosť a anonymitu, do digitálneho sveta. Zároveň má posilniť hospodársku suverenitu Európy, podporiť konkurencieschopnosť platobného trhu a znížiť závislosť na zahraničných systémoch.
S týmto cieľom sa projekt opiera o tri piliere: technickú pripravenosť, zapojenie trhu a podporu legislatívneho procesu. ECB pritom kladie dôraz na spoluprácu s poskytovateľmi platobných služieb, obchodníkmi aj spotrebiteľmi, aby finálna podoba digitálneho eura zodpovedala potrebám trhu.
Náklady na vývoj digitálneho eura
Výsledky prieskumov ukazujú, že Európania chcú najmä jednoduché, bezpečné a rýchle digitálne platby. Zároveň sa zdôrazňuje, že digitálne euro musí chrániť súkromie používateľov a nesmie ohrozovať finančnú stabilitu.
Z ekonomického hľadiska ide o jeden z najambicióznejších projektov v histórii ECB. Predpokladané náklady na vývoj digitálneho eura do roku 2029 sú približne 1,3 miliardy eur, pričom ročné prevádzkové výdavky sa majú pohybovať okolo 320 miliónov eur. Podobne ako pri výrobe eurobankoviek pôjde o verejný statok, financovaný z výnosov z ražobného.
Finančné trhy sú pod tlakom, diverzifikácia je podľa analytikov najlepšia obrana proti trhovým otrasom
V najbližších rokoch bude ECB pokračovať v testovaní technickej infraštruktúry a pripraví sa na spoluprácu s komerčnými bankami, ktoré by mali byť hlavnými distribútormi digitálneho eura. Táto nová forma meny by mohla priniesť vyššiu konkurenciu na platobnom trhu, keďže umožní aj menším poskytovateľom zapojiť sa do celoeurópskeho systému.