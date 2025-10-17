Finančné trhy sú pod tlakom, diverzifikácia je podľa analytikov najlepšia obrana proti trhovým otrasom

Globálne finančné trhy sa opäť zmietajú v turbulenciách. Dve udalosti, ktoré prišli prakticky súčasne, teda politická kríza vo Francúzsku a plán amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť 100-percentné clá na čínsky tovar, vyvolali vlnu neistoty a prudké reakcie investorov.
Oslabenie eura
Americký index S&P 500 v bezprostrednej odozve stratil 2,7 %, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 klesol o viac ako 1,5 % po demisii premiéra Sébastiena Lecornuho. Oslabilo aj euro, ktoré sa prepadlo o jedno percento voči doláru.
Podľa Across Private Investments ide o ukážkový príklad toho, ako geopolitika dokáže otriasť finančnými trhmi v priebehu niekoľkých hodín.
Zlato láme rekordy a ázijské trhy stúpajú: Investorov upokojilo zmiernenie napätia medzi USA a Čínou
„Slabšia spoločná mena odráža nervozitu investorov z rastúcej politickej neistoty v jednej z kľúčových ekonomík eurozóny. Krátkodobo to znamená odliv kapitálu do dolárových aktív, ktoré investori vnímajú ako bezpečnejšie,“ vysvetľuje investičný riaditeľ spoločnosti Andrej Rajčány. Zároveň dodáva, že oslabené euro môže paradoxne predstavovať príležitosť na diverzifikáciu. Časť aktív v dolároch, švajčiarskom franku či japonskom jene môže pomôcť tlmiť trhové výkyvy.
Trump ohlásil nové 100-percentné clá na Čínu, akciové trhy reagovali poklesom
Francúzska politika pritom prechádza turbulentným obdobím. Rezignácia už piateho premiéra po sebe v priebehu niekoľkých rokov spustila dominový efekt. Investori sa začali obávať o stabilitu verejných financií krajiny, čo sa okamžite prejavilo na raste výnosov 10-ročných francúzskych dlhopisov. Najviac utrpeli bankové tituly ako BNP Paribas a Société Générale, ktoré patria medzi ťahúňov parížskej burzy.
Trumpovo vyhlásenie spôsobilo rozruch
Napätie sa však neobmedzuje len na Európu. Na druhej strane Atlantiku spôsobilo rozruch Trumpovo vyhlásenie o návrate tvrdých ciel voči Číne. Prezident USA to označil za opatrenie na ochranu amerických záujmov. Čínska vláda okamžite reagovala varovaním, že pripraví protiopatrenia na ochranu svojich práv a hospodárskych záujmov. Reakcia trhov bola prudká. Nasdaq sa prepadol o 3,6 %, čo je najväčší pokles od apríla.
Tokio šaleje, Paríž padá: Politické zemetrasenie mení svetové trhy
„Trhy vnímajú tieto clá ako vážne riziko pre rast a súčasne zdroj nových inflačných tlakov. Kombinácia francúzskej neistoty a americko-čínskeho napätia vytvára nepriaznivé prostredie pre rizikové aktíva,“ hovorí analytik Across Private Investments Dominik Hapl.
Zatiaľ čo investori hľadajú bezpečné prístavy, odborníci radia zachovať pokoj. „V takýchto obdobiach je dôležité nespanikáriť a zamerať sa na diverzifikáciu. Rozložiť investície medzi rôzne sektory a regióny. Defenzívne spoločnosti so stabilnými výnosmi alebo prémiové nehnuteľnosti môžu pomôcť ochrániť hodnotu portfólia,“ dodáva Rajčány.