Poistky aj hypotéky sú podľa odborníkov pod tlakom. Čo čaká domácnosti v roku 2026?

Finančno-sprostredkovateľská spoločnosť Simplea zverejnila predbežné hospodárske výsledky za rok 2025 a hlási dvojciferný rast obratu. Dcérska firma českej skupiny Partners zvýšila na slovenskom trhu tržby medziročne o viac ako 19 percent, a to aj napriek dynamickému a regulačne náročnému prostrediu.
Oporou jej expanzie je silné kapitálové zázemie materskej skupiny, ktorá v roku 2025 dosiahla obrat 315 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast približne o tretinu, a spravovala aktíva v investíciách a penziách v objeme takmer štyroch miliárd eur. Zahraničné pobočky na Slovensku a v Rumunsku pritom spoločne prekonali hranicu 40 miliónov eur obratu.
Investície a bývanie ako hlavné piliere
Kľúčovými piliermi rastu Simplea boli vlani investície a bývanie. Hypotekárny trh síce rástol v objemoch, no nie v počte úverov. Úroky na Slovensku výraznejšie neklesli ani napriek uvoľnenejšej politike Európskej centrálnej banky v prvej polovici roka a ceny nehnuteľností pokračovali v raste rýchlejšom než ponuka.
Objem novo poskytnutých úverov tak v Simplea medziročne stúpol o desať percent. Podľa hypotekárneho analytika spoločnosti Petra Horčiaka sa sadzby v roku 2026 budú pravdepodobne pohybovať v pásme od 3 do 3,5 percenta. Výraznejšiemu zlacneniu podľa neho bránia domáce konsolidačné opatrenia a stav verejných financií.
„Hypotekárny trh už dlhšie obdobie produktovo stagnuje, čo je dané aj silnou reguláciou. Trendom bude pokračujúca digitalizácia celého procesu a minimalizácia fyzických dokumentov potrebných na získanie úveru,“ uviedol Horčiak. Klientom zároveň odporúča mať pripravených aspoň 20 percent kúpnej ceny z vlastných zdrojov, keďže banky dnes nefinancujú plnú hodnotu nehnuteľnosti.
Akciové trhy a zmena správania domácností
Rok 2025 bol priaznivý aj pre akciové trhy. Index S&P 500 vzrástol o viac ako 16 percent, no investori čelili domácej inflácii na úrovni 4,1 percenta a zvýšenej volatilite, najmä v sektore umelej inteligencie. Podľa investičného analytika Richarda Kováča sa mení správanie slovenských domácností.
„V roku 2025 sme zaznamenali zmenu trendov, obyvatelia Slovenska sa presúvajú od neaktívnych termínovaných vkladov k globálnym akciovým riešeniam a realitným fondom,“ uviedol. V roku 2026 bude podľa analytikov zohrávať výraznejšiu rolu geopolitika, pričom investičné príležitosti vidia v energetike, zdravotníctve či bankovníctve, ako aj na trhoch juhovýchodnej Ázie vrátane Indie, Južnej Kórey a Číny. Kľúčom má byť diverzifikácia a vyhľadávanie sektorov, ktoré z rozvoja umelej inteligencie profitujú aj nepriamo.
Výrazné zmeny priniesol aj poistný trh. Podľa poistnej analytičky Tünde Ďuričekovej bol rok 2025 prelomový najmä v neživotnom poistení, kde predpísané poistné vzrástlo o 9,1 percenta. Najvýraznejší nárast zaznamenalo povinné zmluvné poistenie, kde poistné stúplo o 14 percent, čo je najviac za posledných deväť rokov. Dôvodom bol oneskorený dosah inflácie cien autodielov a servisných prác. V životnom poistení sa rast spomalil na 4,8 percenta a potvrdil sa odklon od sporiacich produktov k ochrane príjmu a zdravia.
„Trh sa jasne profiluje. Klienti už nehľadajú poistenie ako investíciu, ale reálnu poistnú ochranu, pričom dominuje krytie smrti, invalidity, kritických chorôb a dlhodobej PN,“ uviedla Ďuričeková. Upozornila tiež, že od januára sa do cien poistného premietne zvýšenie dane z poistenia z 8 na 10 percent, čo bude znamenať vyššie náklady pre motoristov, domácnosti aj podnikateľov.