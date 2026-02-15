Finančná nevera v slovenských domácnostiach je tichým zabijakom dôvery

Najčastejším dôvodom hádok sú rozdielne názory na to, na čo míňať peniaze.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
Financie patria medzi najčastejšie zdroje napätia v európskych domácnostiach a čoraz výraznejšie zasahujú aj do kvality partnerských vzťahov. Potvrdzujú to dlhodobé európske prieskumy aj aktuálne dáta zo Slovenska. V čase, keď sa blíži Valentín a do popredia sa dostávajú témy dôvery a blízkosti, odborníci upozorňujú, že práve peniaze dokážu vzťah nielen preveriť, ale aj oslabiť. Najmä ak chýba otvorená komunikácia a jasné pravidlá.

Finančný stres

Podľa dát OECD trpí finančným stresom až 70 % Európanov. Ten súvisí s nedostatočnými príjmami, vysokými výdavkami či zadlžením a neovplyvňuje iba psychickú pohodu jednotlivcov, ale aj stabilitu partnerských zväzkov. „Hlavným spúšťačom konfliktov a napätia v domácnosti môžu byť problémy so splácaním úverov, rastúce životné náklady a nízka úroveň finančných rezerv. Práve dlhy, rozdielne postoje k ich riešeniu, ale aj nedostatočná komunikácia o peniazoch môžu byť častým predmetom partnerských nezhôd,“ vysvetľuje Linda Gáliková zo spoločnosti Finax.

Napätie spôsobené financiami môže prerásť až do takzvanej finančnej nevery. Ide o situáciu, keď jeden z partnerov zatajuje finančné rozhodnutia alebo manipuluje s peniazmi bez vedomia toho druhého, hoci zdieľajú spoločnú domácnosť a záväzky. Takéto správanie môže mať priamy dopad na spoločnú budúcnosť aj finančnú bezpečnosť oboch partnerov.

„V praxi môže ísť napríklad o zatajovanie dlhov, zavádzanie partnera o finančných stratách, realizovanie rizikových obchodov bez vedomia toho druhého, zatajovanie strát alebo preceňovanie výnosov, resp. ignorovanie rozdielnych rizikových profilov partnerov,“ približuje Gáliková. Okrem finančných dôsledkov má tento fenomén aj vážny vzťahový rozmer, keďže narúša dôveru a transparentnosť, ktoré sú základom stabilného partnerstva.

Citlivá téma

Že peniaze sú v slovenských domácnostiach citlivou témou, potvrdzuje aj najnovší prieskum 365.bank. Až 40 % Slovákov a Sloveniek žijúcich v manželstve alebo partnerskom zväzku priznalo, že sa kvôli financiám aspoň občas dostanú do konfliktu so svojím partnerom či partnerkou. Častejšie spory uvádzajú ženy (44 %) ako muži (36 %), pričom najmenej konfliktov deklarujú obyvatelia Bratislavského kraja.

Najčastejším dôvodom hádok sú rozdielne názory na to, na čo míňať peniaze. Tento faktor označilo 53 % respondentov. Nedostatok financií je príčinou sporov u 41 % opýtaných. Približne pätina párov sa dostáva do konfliktov pre výdavky partnera, rozhodovanie o väčších investíciách, ako sú spotrebiče či auto, alebo pre nejasné pravidlá, kto má za čo platiť. Takmer štvrtina párov sa zvykne hádať pre rozdelenie výdavkov v domácnosti a 18 % respondentov označilo za zdroj napätia dlhy alebo pôžičky.

„Téma financií patrí vo vzťahoch k tým, ktoré môžu vyvolávať napätie. Predísť sporom pomôže jasné nastavenie pravidiel, otvorená dohoda o tom, ako partneri narábajú s príjmami a výdavkami, aj vytváranie finančnej rezervy,“ hovorí Zuzana Blažečková Janove z 365.bank. Podľa nej sa v praxi osvedčuje kombinácia spoločného rozpočtu na bežné výdavky domácnosti doplneného o vlastné prostriedky každého z partnerov, čo prináša väčšiu prehľadnosť aj finančnú samostatnosť.

Odborníci sa zhodujú, že prevenciou konfliktov je najmä systematický a dlhodobý prístup k financiám. „V prevencii voči finančným konfliktom zohráva kľúčovú úlohu dlhodobý a systematický prístup k financiám. Držanie výdavkov pod kontrolou, zdieľanie dôležitých finančných rozhodnutí, ale aj pravidelné investovanie a jasne nastavený finančný plán znižujú potrebu impulzívnych rozhodnutí a pomáhajú oddeliť emócie od správy peňazí. Otvorená komunikácia, transparentnosť a dlhodobé plánovanie sú kľúčovými faktormi nielen finančnej stability domácností, ale aj dôvery medzi partnermi,“ uzatvára Gáliková.

