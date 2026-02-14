Zimná sezóna láme rekordy v platbách kartou, pod zjazdovkami padlo takmer 15 miliónov eur

Zimná sezóna na Slovensku sa aj z pohľadu peňazí presúva čoraz viac do digitálneho priestoru. Návštevníci horských stredísk a priľahlých obcí zaplatili počas decembra 2025 a januára 2026 bezhotovostne za služby takmer 14,7 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac než desať percent.
Vyplýva to z analýzy transakčných dát spoločnosti Global Payments, ktorá sleduje platby v hoteloch, reštauráciách aj priamo v lyžiarskych areáloch. Rast je pritom výrazne rýchlejší než v ostatných regiónoch Slovenska a naznačuje, že ekonomická aktivita sa v zime presúva priamo pod zjazdovky.
Najväčší skok hlásia Nízke Tatry
Zatiaľ čo celkový objem bezhotovostných platieb v sledovaných regiónoch rástol medziročne len o 2,7 percenta, horské lokality zaznamenali nárast až o 10,3 percenta. Celkový objem transakcií v rekreačných zónach tak vzrástol z približne 13,3 milióna eur v minulej sezóne na takmer 14,8 milióna eur v tej aktuálnej. Dáta zároveň naznačujú, že nejde len o vyššie ceny služieb, ale najmä o výrazne častejšie používanie kariet a mobilných zariadení aj pri menších sumách.
Najvýraznejší nárast v počte transakcií zaznamenali Nízke Tatry. V strediskách ako Jasná Nízke Tatry či Tále uskutočnili návštevníci viac než 103-tisíc bezhotovostných platieb, čo je medziročný skok o takmer 15 percent. Stabilný, hoci miernejší rast vidno aj vo Vysokých Tatrách, kde počet transakcií stúpol na vyše 96-tisíc. Práve častejšie používanie bezhotovostných platieb potvrdzuje, že karta, mobil či hodinky sa stali bežnou súčasťou výdavkov aj priamo na svahu.
Návštevníci míňajú aj vyššie sumy
Z dát vyplýva aj to, že návštevníci v horských oblastiach nemíňajú len častejšie, ale aj vyššie sumy. Priemerná hodnota jednej transakcie vo Vysokých Tatrách dosiahla takmer 42 eur, čo je nad celoslovenským priemerom. „Rast výdavkov o vyše desať percent priamo v strediskách signalizuje úspešnú sezónu. Zároveň vidíme, že bezhotovostná platba je dnes pre návštevníka úplnou samozrejmosťou,“ uviedol Michal Kitko, country manažér spoločnosti Global Payments pre Slovensko.
Dôležitý je aj širší kontext blížiacej sa legislatívnej zmeny, ktorá od 1. marca zavádza povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu. Podľa Kitka sú na ňu horské strediská aj návštevníci pripravení.
Rast sa netýka len tradičných lídrov
„Obchodníci, ktorí terminál majú, už dnes profitujú z rýchlejšieho odbavenia zákazníkov a vyšších tržieb. Moderné terminály a lepšie dátové pokrytie umožňujú prijímať platby bez problémov aj v horskom teréne,“ dodal s tým, že platobný terminál dnes spoľahlivo funguje aj na Téryho chate vo výške viac než 2 000 metrov nad morom.
Regionálne dáta zároveň ukazujú, že rast bezhotovostných platieb sa netýka len tradičných lídrov. Najdynamickejší skok zaznamenala Veľká Fatra, kde sa objem platieb v strediskách ako Valčianska dolina či Malinô Brdo medziročne takmer zdvojnásobil.
Silnú dynamiku vykazujú aj Nízke Tatry, ktoré po očistení o mestské centrá výrazne prekonávajú celoslovenský priemer rastu. Vysoké Tatry síce rastú miernejším tempom, no s objemom okolo štyroch miliónov eur ostávajú jednoznačným lídrom trhu. Stabilný dvojciferný rast si udržujú aj severné regióny, ako Západné Tatry, Orava, Pieniny či Zamagurie.