Január potvrdil pokles osobných bankrotov, väčšinu tvoria nepodnikajúci občania v produktívnom veku

Počet osobných bankrotov na Slovensku sa na začiatku roka výrazne znížil. V januári zbankrotovalo 415 dlžníkov, čo v porovnaní s decembrom predstavuje takmer 50-percentný pokles. Na konci minulého roka pritom bankrot zasiahlo až 591 ľudí.
Pokles je viditeľný aj v medziročnom porovnaní, keďže v januári minulého roka bolo osobných bankrotov 465, teda o 10,7 percenta viac než teraz. Vyplýva to z údajov CRIF – Slovak Credit Bureau, ktoré dlhodobo mapujú vývoj oddlžení na Slovensku.
Muži dominujú
Aj januárové čísla potvrdzujú, že osobný bankrot je najmä problémom bežných domácností, nie podnikateľov. Takmer 93 percent konkurzov bolo vyhlásených na majetok nepodnikajúcich občanov, konkrétne išlo o 385 ľudí, zatiaľ čo podnikateľov bolo len 30. Drvivá väčšina dlžníkov si zvolila formu konkurzu, splátkový kalendár využilo iba sedem osôb. Dáta tak opäť naznačujú, že ľudia často vstupujú do oddlženia až v situácii, keď nemajú reálny priestor na postupné splácanie záväzkov.
Počet konkurzov firiem medziročne výrazne vzrástol. Ktorá sa stala najväčším daňovým dlžníkom?
Z pohľadu pohlavia dominovali medzi bankrotujúcimi muži, ktorí tvorili 59 percent prípadov. Zbankrotovalo ich 245, zatiaľ čo žien bolo 170. Vzdelanostná štruktúra zostáva dlhodobo podobná, vysokoškolské vzdelanie malo len minimum dlžníkov, konkrétne šesť žien a päť mužov.
Najviac bankrotov sa kumulovalo v produktívnom veku, najmä v skupine 30 až 39 rokov, kde bolo 115 dlžníkov, čo predstavuje takmer 28 percent z celkového počtu. Január však priniesol aj výraznejší nárast podielu päťdesiatnikov, ktorých bolo až 105, teda viac než štvrtina všetkých dlžníkov.
Aj známa moderátorka
Osobné bankroty sa pritom nevyhýbajú ani verejne známym osobnostiam. V januárových štatistikách sa objavilo aj meno známej športovej moderátorky Lenky Čvirikovej Hriadelovej, ktorá má trvalý pobyt evidovaný na bratislavskej virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A. Spolu s ňou bolo na tejto adrese registrovaných ďalších šesť dlžníkov. Zaujímavosťou je aj nezvyčajne vysoký počet ľudí s trvalým pobytom na miestnych úradoch mestských častí Bratislavy, ktorých bolo až desať.
Pandémia stále dopadá na biznis, konsolidácia ho dorazila. November priniesol bolestivý počet krachov
Výrazným sociálnym rozmerom januárových údajov je vysoký podiel ľudí bez domova. Tí tvorili takmer 16 percent všetkých vyhlásených konkurzov, čo predstavuje 65 osôb. Medzi nimi sa nachádzal aj sedemdesiatnik z Bernolákova. Podľa hlavnej analytičky CRIF Jany Markovej bankroty zasahujú celé vekové spektrum obyvateľstva.
„Bankroty postihujú všetky vekové kategórie naprieč celým Slovenskom. V januári zasiahli 10 ľudí vo vekovej kategórii 70+ a dokonca aj dve osemdesiatničky, jednu z Topoľčian a druhú zo Senice,“ uviedla analytička. Zároveň upozornila, že počet rodinne prepojených bankrotov bol tentoraz nižší než v predchádzajúcich mesiacoch, keď bankrot postihol len štyri manželské páry a dvoch príbuzných.
Regionálne rozdiely
Regionálne rozdiely zostávajú výrazné. Najviac dlžníkov pochádzalo z Bratislavského kraja, kde zbankrotovalo 112 ľudí. Nasledovali Nitriansky kraj s 56 a Prešovský kraj s 55 bankrotmi. Na opačnom konci rebríčka sa ocitol Košický kraj, kde bolo zaznamenaných len 28 osobných bankrotov. Podľa Jany Markovej to môže súvisieť s technickými problémami pri nábehu nového štátneho registra REPLIK. „Košický kraj zvykol byť na horných priečkach v počte osobných bankrotov, teraz však vykazuje veľmi nízke počty,“ upozornila.
Slovenské firmy čelia rekordnému počtu bankrotov, príčinou nie je len ekonomika
Popri nových bankrotoch súdy v januári zrušili aj 639 konkurzov vyhlásených v minulosti. Väčšina z nich, konkrétne 596, bola zrušená pre nedostatok majetku, v 43 prípadoch došlo k zrušeniu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Systém oddlženia zároveň pokračuje v kontrole nepoctivých zámerov. V januári boli z tohto dôvodu zrušené dve oddlženia a do Registra diskvalifikácií pribudli dvaja dlžníci, zatiaľ čo ďalšie dve osoby boli po uplynutí päťročného trestu z registra vymazané.