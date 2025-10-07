Slovenský štátny rozpočet opäť zažíva známy scenár. Termín sa blíži, jasný plán je stále otázny - VIDEO

Hoci zákon presne určuje, že návrh štátneho rozpočtu musí vláda doručiť parlamentu najneskôr do 15. októbra, opakuje sa známy scenár. Aj tento rok to vyzerá, že kabinet stihne termín len tesne. Opozícia preto upozorňuje, že proces je opäť netransparentný a zdržanlivý.
Prerokovanie so sociálnymi partnermi
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala ministra financiíLadislava Kamenického (Smer-SD), aby návrh rozpočtu predložil čo najskôr. Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) pripomína, že ešte pred odoslaním do parlamentu musí návrh schváliť vláda a prerokovať ho aj so sociálnymi partnermi.
Opozícii pri schválení konsolidácie zarezali diskusiu. Šimečka hovorí o vrchole arogancie, Matovič o pohŕdaní občanmi - VIDEO
„Kabinet by mal viesť dialóg s tripartitou, teda so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov,“ uviedol Viskupič. Podľa neho však doteraz rozpočet nevideli ani odbory, ani zamestnávatelia, či predstavitelia samospráv, ktorí by sa k nemu mohli relevantne vyjadriť.
Opoziční poslanci zároveň upozorňujú, že verejnosť stále nemá jasnú predstavu o tom, kde chce vláda hľadať úspory. Kamenický opakovane deklaroval, že na výdavkovej strane rozpočtu plánuje v roku 2026 ušetriť 1,3 miliardy eur, no konkrétne opatrenia nepredstavil.
Domácnosti pripravia o 700 eur
„Zatiaľ vieme len to, že deficit verejných financií aj tento rok prekročí hranicu piatich percent HDP. Jediné, čo minister zatiaľ vysvetlil, je, kde budú platiť občania,“ dodal Viskupič.
Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek (SaS) skonštatoval, že podľa jeho prepočtov sa dôsledky vládnej konsolidácie dotknú priamo aj občanov. „V budúcom roku pripraví konsolidačný balíček priemernú slovenskú domácnosť približne o 700 eur,“ doplnil.
Rozpočet deravý ako ementál
Obdobnú kritiku na tlačovej konferencii vyslovil aj šéf Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka. „Stále nevieme, kde vládni politici chcú šetriť. Vieme len to, kde chcú zobrať,“ vyhlásil Šimečka.
Ferenčák hrozí vláde, bez zásadných zmien konsolidáciu v parlamente nepodporí
Podľa poslanca Štefana Kišša (PS) by vláda mala už jasne povedať, ako chce šetriť na sebe. „Tento rozpočet bude deravý ako ementál,“ povedal Kišš. Čaká nás podľa jeho slov najväčšie uťahovanie opaskov. Zároveň varuje, že dlh krajiny v budúcom roku stúpne na historické maximum.
Zápas s termínmi
Opakujúce sa meškanie s návrhom rozpočtu pritom nie je novinkou. V minulých rokoch sa vlády neraz dostali do časovej tiesne, čo obmedzilo verejnú diskusiu a pripomienkovanie.
Analytici upozorňujú, že takýto postup oslabuje dôveryhodnosť fiškálnej politiky a sťažuje prípravu samospráv i verejných inštitúcií na nový rozpočtový rok. Zatiaľ čo Európska komisia dlhodobo vyzýva členské štáty k transparentnosti a predvídateľnosti fiškálnych plánov, slovenská realita ukazuje, že každoročný zápas s termínmi sa stal tradíciou.