Slovensko podľa predstaviteľov priemyslu brzdí rast, hrozí strata investícií aj pracovných miest

Slovenská ekonomika sa podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) dostala do stagnácie a bez zmeny kurzu hrozí v najbližších rokoch odchod investorov, úbytok pracovných miest aj zhoršenie verejných financií.
Upozornili na to predstavitelia APZD s tým, že vláda stavia rozpočet na peniazoch, ktoré ekonomika nedokáže vyrobiť. Podľa prezidenta APZD Alexeja Beljajeva sa slovenský rast scvrkol na tretinu pôvodných očakávaní.
Chýbajúce miliardy na školy a nemocnice
„Ak ekonomika nerastie, dlh sa nedá zvládať. Podiel dlhu na HDP rastie, deficit neklesá a dostávame sa do negatívnej špirály,“ uviedol Beljajev. Najnovšia prognóza Národnej banky Slovenska hovorí o raste HDP iba na úrovni 0,8 percent v tomto a 0,5 percent v budúcom roku, kým ešte vlani rátal rezort financií s tempom 2,2 až 2,4 percent.
„Z dlhu sa dá dostať jedine rastom, a práve ten sme zabrzdili,“ dodal. APZD upozorňuje, že rozpočtované príjmy sú nadhodnotené.
„Štát počítal s HDP 147,3 miliardy eur v roku 2026. Reálne však smerujeme k 142,4 miliardy, čo znamená chýbajúce miliardy na školy, nemocnice aj splátky dlhov,“ upozornil generálny sekretár asociácie Andrej Lasz.
Dopady konsolidácie
Ak chce podľa neho vláda dodržať záväzok voči Európskej únii stlačiť deficit na tri percentá do roku 2027, musela by ekonomika rásť desaťkrát rýchlejšie ako v súčasnosti. Doterajšia konsolidácia pritom podľa predstaviteľov asociácie výsledok nepriniesla.
„Ak sme pred dvoma rokmi začínali s deficitom 5,2 percent a po dvoch rokoch konsolidácie a vybraných siedmich miliardách navyše sme opäť na 5,2 percentách, tak je jasné, že je niekde problém. A ten problém sú neutíchajúce výdavky vlády,“ vysvetlil Lasz.
Konsolidácia najviac dopadá na zamestnancov a práve na tých, ktorí ťahajú ekonomiku dopredu. Podľa viceprezidenta APZD Alexandra Matušeka Slovensko stráca talenty, kapitál aj konkurencieschopnosť.
Zákazky dôjdu a nebude čo vyrábať
„Najlepší študenti aj odborníci odchádzajú, investície sa prepadli na minimum a nové projekty neprichádzajú. Ak nezačneme okamžite zlepšovať konkurencieschopnosť, priemysel sa bude zmenšovať,“ varoval Matušek.
Predstavitelia priemyslu upozorňujú, že ak sa kurz nezmení, o tri roky dôjdu zákazky a nebude čo vyrábať. Zosype sa priemysel, pracovné miesta aj štátny rozpočet. APZD preto žiada vypnutie opatrení, ktoré zvyšujú náklady podnikov, zrušenie transakčnej dane, postupné znižovanie daní z príjmov právnických aj fyzických osôb, konkurencieschopné ceny energií pre priemysel a program na udržanie talentov.
„Ak nechceme len priemerné výsledky a priemerný život, musíme otočiť kurz,“ skonštatoval Beljajev. APZD združuje 17 zväzov a zastupuje viac ako 70 percent slovenského výrobného priemyslu s vyše 180-tisíc zamestnancami.