Ministerstvo financií zverejnilo návrh budúcoročného rozpočtu, vláda počíta s pokračovaním konsolidácie

Slovensko plánuje v roku 2026 hospodáriť s príjmami vo výške 62 miliárd eur, čo zodpovedá 43 % HDP. Výdavky verejnej správy majú dosiahnuť 67,9 miliardy eur, teda 47,1 % HDP, pričom väčšinu tvoria bežné výdavky v sume 61,4 mld. eur a kapitálové výdavky za 6,4 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 – 2028, ktorý zverejnil rezort financií.
Rozpočtový deficit sa má podľa návrhu vlády znížiť na 4,1 % HDP, čo je krok smerom k cieľu dostať ho pod 3 % HDP do roku 2028. Takýto vývoj by Slovensku umožnil vystúpiť z procedúry nadmerného deficitu Európskej komisie a stabilizovať hrubý dlh na úrovni približne 64 % HDP. Ministerstvo financií upozorňuje, že ak by vláda neprijala konsolidačné opatrenia, deficit by mohol už v roku 2024 presiahnuť 6,5 % HDP.
Zdroje príjmov
Hlavné zdroje príjmov tvoria daňové výnosy v sume 29,3 miliardy eur, z čoho DPH prináša 11,6 miliardy, spotrebné dane 3 miliardy a daň z príjmov fyzických a právnických osôb spolu takmer 11,2 miliardy eur. Sociálne odvody predstavujú ďalších 23,7 miliardy eur, čo je druhý najväčší zdroj rozpočtu.
Na výdavkovej strane dominujú sociálne transfery, teda dôchodky, dávky a príspevky, v objeme 28,3 miliardy eur, teda viac ako 40 % všetkých výdavkov. Na mzdy a odmeny vo verejnej správe pôjde 16 miliárd eur, na úrokové náklady 2,42 miliardy eur a na medzispotrebu, teda bežnú prevádzku úradov, 8,8 miliardy eur.
Pokračovanie konsolidácie
Vláda počíta s pokračovaním konsolidácie verejných financií, pričom kľúčovú úlohu majú úspory vo výdavkoch. Podľa rozpočtových dokumentov štát plánuje znižovať náklady ministerstiev a úradov, obmedziť nákupy tovarov a služieb, zmraziť platy vo verejnej správe, s výnimkou školstva a zdravotníctva, a zlučovať úrady. Tieto opatrenia by mali priniesť úsporu 535 miliónov eur, pričom na konsolidácii sa majú podieľať aj samosprávy, ktoré majú ušetriť spolu 130 miliónov eur.
V zdravotníctve sa plánujú úspory najmä v oblasti liekov a nemocničnej starostlivosti v hodnote 232 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva chce dosiahnuť efektívnejšie nakladanie so zdrojmi, napríklad prostredníctvom revízií úhrad liekov a posilnenia jednodňovej starostlivosti.