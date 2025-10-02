Slovenská ekonomika spomalí, RRZ vidí riziká najmä v budúcich konsolidačných opatreniach aj čerpaní eurofondov

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej aktualizovanej makroekonomickej prognóze upozorňuje na slabší hospodársky rast Slovenska v dôsledku konsolidačných opatrení, neistého zahraničného vývoja a pokračujúcej energetickej politiky vlády.
Podľa RRZ sa rast slovenskej ekonomiky v roku 2025 spomalí na 0,9 percenta, teda na približne polovicu pôvodných odhadov. Dôvodom je najmä oslabený výkon priemyslu a posunutý nábeh výroby v automobilke Volvo. Oživenie zahraničného obchodu očakáva až v roku 2027.
Konsolidačný balík oslabuje hospodársky rast
Výrazným faktorom zostáva čerpanie plánu obnovy a eurofondov, ktoré dočasne pomáhajú stimulovať investičnú aktivitu. Domáci dopyt podporuje rast miezd a stabilizovaný trh práce, no podľa RRZ „už tretí konsolidačný balík v poradí výrazne oslabuje hospodársky rast a prispieva k ďalšiemu poklesu konkurencieschopnosti„. Prognóza počíta, že v dlhodobom horizonte sa rast ekonomiky bude pohybovať len okolo 1,5 percenta ročne.
Slovensko podľa predstaviteľov priemyslu brzdí rast, hrozí strata investícií aj pracovných miest
Inflácia má tento rok dosiahnuť 4,1 percenta, pričom jej nárast tlmí dotovanie cien energií. V budúcom roku by sa mala mierne zmierniť na 2,7 percenta, ak vláda zachová plošné zastropovanie cien plynu a tepla. RRZ predpokladá, že táto politika bude pokračovať minimálne do roku 2027, čo síce bráni prudkému nárastu cien, no zároveň zvyšuje fiškálne náklady a potrebu dodatočnej konsolidácie.
Očakáva sa len mierne oživenie rastu
Pre rok 2026 očakáva RRZ len mierne oživenie rastu na 1,3 percenta, ovplyvnené dobiehaním Plánu obnovy, nižším ako avizovaným objemom konsolidácie a pokračujúcimi energodotáciami. Trh práce však začne slabnúť, nezamestnanosť by sa mala zvýšiť na 5,5 percenta. Očakáva sa znižovanie zamestnanosti vo verejnom sektore, pomalšia valorizácia platov a vyššie daňovo-odvodové zaťaženie práce.
Slovenský deficit rastie, štát hospodáril po deviatich mesiacoch s mínusom 3,8 miliardy eur
V strednodobom horizonte bude vývoj závisieť od automobilového priemyslu a investičnej aktivity. V roku 2027 by mala ekonomiku podporiť výroba v novej automobilke Volvo, no zároveň sa očakáva ukončenie Plánu obnovy a návrat k fiškálnej konsolidácii v ďalších rokoch. Prognóza ráta s tým, že Slovensko bude rásť pod svojim potenciálom, ovplyvnené aj demografickým poklesom pracovnej sily.
Riziká prognózy
Riziká prognózy RRZ vidí najmä v neznámej štruktúre budúcich konsolidačných opatrení a ich udržateľnosti, ako aj v čerpaní eurofondov. „Odklad prechodu na trhové ceny energií a poskytovanie plošných dotácií má výrazné fiškálne náklady,“ upozorňuje inštitúcia. Externé riziká súvisia s neistotou colnej politiky, geopolitickou situáciou a pomalým oživením európskeho priemyslu, najmä v Nemecku.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znížila odhad deficitu pre tento rok, pokles spôsobilo spomalenie investícií
RRZ hodnotí prognózu Ministerstva financií SR ako realistickú, no upozorňuje, že rozpočet na rok 2025 bol zostavený na príliš optimistických predpokladoch. Do budúcnosti preto zdôrazňuje potrebu zohľadňovať reálnu podobu konsolidačných opatrení a energodotácií, aby sa neopakovalo nadhodnocovanie makroekonomických parametrov.