Nemecko vlani nahradilo USA na pozícií ekonomiky, v ktorej končí najviac zahraničných investícií

Nemecko vlani nahradilo Spojené štáty americké ako ekonomiku, do ktorej prichádza najviac zahraničných investícií. Do nemeckého hospodárstva, ako do ekonomiky, ktorá je konečným cieľom zahraničnej investície, v minulom roku prišli priame zahraničné investície (PZI) v objeme 410 miliárd eur. USA sa posunuli na druhé miesto s príchodom zahraničných investícií v sume 406 miliárd eur. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Po USA vlani v objeme konečných PZI nasledovalo Francúzsko (356 miliárd eur), Veľká Británia (290 miliárd eur) a Švajčiarsko (211 miliárd eur).

V rámci zahraničných investícií, ktoré do krajiny prechádzajú, ale ich konečnou destináciou je iná ekonomika, bolo vlani na prvom mieste Luxembursko (550 miliárd eur). Po ňom nasledovali Holandsko (502 miliárd eur) a Nemecko (363 miliárd eur).