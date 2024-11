Americká ekonomika expandovala v treťom štvrťroku tempom 2,8 %

Americká ekonomika zaznamenala v období od júla do septembra solídny medziročný rast o 2,8 %. Podporili ju silný spotrebiteľský dopyt a nárast exportu. V stredu to uviedla americká vláda.

Napriek poklesu z predchádzajúceho obdobia, keď narástla o 3 %, si najväčšia svetová ekonomika naďalej udržuje stabilný rast a odolnosť. Hospodársky rast presiahol 2 % v ôsmich z ostatných deviatich kvartálov.

Spotrebiteľské výdavky, kľúčový prvok americkej ekonomiky, keďže tvoria približne 70 % ekonomickej aktivity USA, sa v minulom štvrťroku zrýchlili na 3,5 %, čo je nárast oproti 2,8 % v období od apríla do júna. Vývoz prispel k rastu zvýšením o 7,5 %, čo je najviac za dva roky. Investície do biznisu sa však pre pokles investícií do bývania a nebytových budov prudko spomalili.

Pri nástupe do funkcie zdedí prezident Trump zdravú ekonomickú situáciu s nízkou nezamestnanosťou na úrovni 4,1 % a infláciou, ktorá klesla na 2,6 %. Tlak na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed) sa tak zvýšil, pričom sa očakáva ďalšie zníženie v decembri.

Konečná správa o ekonomickom výkone za tretí štvrťrok bude zverejnená 19. decembra.