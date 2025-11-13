mBank znižuje úroky. Môžu lacnejšie hypotéky opäť roztočiť ceny bývania?

Od 13. novembra 2025 upravila mBank svoje úrokové sadzby na hypotékach, pričom sa po novom zaradila medzi päť bánk s najnižšími trojročnými fixáciami na slovenskom trhu. Banka, ktorá má zatiaľ len menej než 1 % podiel na portfóliu splácaných úverov, sa snaží zatraktívniť svoju ponuku a získať väčší priestor v hypotekárnom segmente.
Podľa Mateja Dobiša, výkonného riaditeľa Finančného kompasu, ide o ukážku tzv. mikro-agresie v konkurenčnom boji. Ako vysvetľuje, banky vnímajú pokles sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) a aktuálnu refixačnú vlnu ako príležitosť získať bonitnejších klientov.
„Ak sa mBank, vďaka svojej nízkej nákladovej báze, dokáže etablovať v prvej pätke najlepších 3-ročných fixácií, vyvíja to priamy cenový tlak na väčších konkurentov,“ dopĺňa Dobiš.
Zníženie sadzieb pri trojročných fixáciách
Po novom mBank ponúka úrok 3,49 % pri trojročnom fixe do 80 % LTV, čo je pokles o 0,1 percentuálneho bodu. Pri vyššom LTV nad 80 % sadzba klesla z 4,19 % na 3,99 %. Fixácia na jeden aj päť rokov zostáva bez zmeny – 4,79 % a 3,89 % do 80 % LTV.
Projekt digitálneho eura vstupuje do ďalšej fázy, vo vybraných krajinách sa spúšťa pilotná prevádzka
Ak žiadateľ nechce otvoriť bežný účet mKonto, banka úrok zvýši o 1 percentuálny bod. O hypotéku môže požiadať každá fyzická osoba nad 18 rokov s preukázateľným príjmom, pričom financovanie je možné až do 90 % hodnoty nehnuteľnosti.
Lacnejšie hypotéky = drahšie bývanie
Podľa Dobiša však znižovanie sadzieb neprináša automaticky lepšiu dostupnosť bývania. „Každé zlacnenie úveru o 10–20 bázických bodov sa okamžite premieta do zvýšenej kúpnej sily žiadateľov, ktorú predávajúci, najmä na obmedzených trhoch krajských miest, bez váhania premietajú do predajnej ceny,“ upozorňuje.
Zlacňovanie hypoték tak v prostredí nízkej ponuky rezidenčných nehnuteľností a silného dopytu skôr podporuje rast cien, než by uľahčovalo prístup k bývaniu. „Budeme svedkami paradoxu: lacnejšie úvery nevedú k lacnejším nehnuteľnostiam, ale k novým cenovým rekordom. Je to nezdravá dynamika, ktorá zvyšuje zadlženosť domácností a zhoršuje dlhodobú štrukturálnu dostupnosť bývania,“ dodáva Dobiš.
ECB brzdí výraznejšie zlacňovanie
Zníženie sadzieb pod 3 % zatiaľ brzdí politika Európskej centrálnej banky a neistý vývoj ekonomiky. „Ďalší vývoj úrokových sadzieb bude na rovnakej – jemnej – úrovni zlacňovania, pričom predpoklad zníženia pod 3 % brzdí politika ECB a ekonomický vývoj v krajine,“ hovorí Dobiš.
Kým ECB drží opraty menovej politiky a Slovensko zápasí s nízkym rastom a infláciou, priestor na razantné znižovanie sadzieb ostáva obmedzený. Banky preto pristupujú len k selektívnym úpravám, ktoré majú skôr strategický než systémový charakter.
mBank vytvára tlak na konkurenciu
Aj keď ide o banku s relatívne malým trhovým podielom, jej krok nemožno prehliadnuť. Ak sa mBank podarí stabilne držať v prvej pätke najvýhodnejších hypoték, môže prinútiť väčšie banky reagovať. Či už úpravou sadzieb, alebo agresívnejšou marketingovou politikou.
Slovenský hypotekárny trh sa tak môže v nasledujúcich mesiacoch dostať do fázy jemnej úrokovej „vojny“, ktorá síce prinesie výhodnejšie financovanie, no zároveň opäť nafúkne ceny nehnuteľností.