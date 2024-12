mBank znižuje úrokové sadzby na hypotékach

Internetová banka mBank oznámila úpravu úrokových sadzieb pri hypotékach s účinnosťou od 11. decembra 2024. S aktuálnym podielom úverov na bývanie 0,95 % sa podľa Mateja Dobiša z Finančného kompasu snaží zatraktívniť svoju ponuku po poklese trhového podielu z 1,02 % z januára.

Ponuka je podmienená otvorením bežného účtu mKonto. Tým sa dostáva spoločne s VÚB bankou na ôsme miesto v porovnaní najlacnejších trojročných fixácií.

Nové úrokové sadzby pre FIX1 do 80 % LTV* sú 4,79 % (predtým 5,94 %) a nad 80 % LTV 4,99 % (predtým 5,94 %). Pre FIX3 do 80 % LTV sa úroková sadzba znižuje na 3,99 % z predchádzajúcich 4,49 %, a nad 80 % LTV na 4,19 % (predtým 4,69 %). Úrokové sadzby pre FIX5 do 80 % LTV sa znižujú na 4,09 % z 4,59 % a nad 80 % LTV na 4,29 % (predtým 4,79 %).

V prípade, že žiadateľ o mHypotéku neotvorí bežný účet mKonto, bude úroková sadzba zvýšená o jeden percentuálny bod. Táto zmena predstavuje významný krok mBank v snahe posilniť svoju pozíciu na trhu a ponúknuť atraktívne úrokové podmienky pre nových klientov.

* LTV je skratkou od anglického výrazu „loan to value“. Vyjadruje pomer medzi výškou sumy poskytovanej hypotéky a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti. Rovnako ako lehota fixácie, aj LTV môže ovplyvňovať výšku úrokovej sadzby.