Bývalý šéf ECB Draghi získal Cenu Karola Veľkého za podporu európskej jednoty

Európa podľa neho čelí rastúcim vonkajším aj vnútorným tlakom, preto sa musí stať silnejšou vojensky, ekonomicky aj politicky.
Mario Draghi
Bývalý taliansky premiér a ex-šéf ECB Mario Draghi. Foto: Archívne, SITA/AP
Bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB)Mario Draghi získal Cenu Karola Veľkého za podporu európskej jednoty, oznámili v sobotu organizátori, ktorí zároveň varovali, že Európa musí urýchlene posilniť svoju ekonomiku.

„Európa sa nesmie stať pešiakom externých mocností zoči-voči prekrývajúcim sa globálnym krízam,“ povedal predseda poroty, nemecký poslanec Armin Laschet, s tým, že „situácia je vážna“. Dodal, že bez ekonomickej konkurencieschopnosti nebude mať Únia v dlhodobom horizonte finančný, technologický ani priemyselný základ potrebný pre ochranu vlastnej bezpečnosti.

Záchranca eura

Draghi, ktorému sa pripisujú zásluhy za záchranu spoločnej európskej meny po dlhovej kríze v eurozóne v roku 2012, dnes vyzýva na hlbšiu hospodársku integráciu Európy, aby dokázala súperiť so Spojenými štátmi a Čínou.

Vo svojej rozsiahlej správe o konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ) z roku 2024 predstavil 383 odporúčaní vrátane spoločnej regulácie kapitálových trhov a znižovania byrokracie.

Silnejúci antisystém a horšie vonkajšie vzťahy

Podľa Draghiho Európa čelí rastúcemu tlaku na posilnenie svojej ekonomiky, keď antisystémové strany získavajú stále väčšiu podporu naprieč kontinentom a jej vzťahy s Ruskom aj USA sa zhoršujú.

„Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď Európa čelí toľkým nepriateľom, vonkajším aj vnútorným, ako snáď nikdy predtým,“ povedal ex-šéf ECB a bývalý premiér Talianska vo videopríhovore, v ktorom zdôraznil, že EÚ sa musí stať silnejšou vojensky, ekonomicky aj politicky.

Medzi predchádzajúcich nositeľov Ceny Karola Veľkého patria napríklad pápež František, ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj a ukrajinský ľud, francúzsky prezidentEmmanuel Macron či bývalý československý a český prezident a protikomunistický disidentVáclav Havel. Minulý rok cenu získala súčasná predsedníčka Európskej komisie (EK)Ursula von der Leyenová.

