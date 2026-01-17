Bývalý šéf ECB Draghi získal Cenu Karola Veľkého za podporu európskej jednoty

Bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB)Mario Draghi získal Cenu Karola Veľkého za podporu európskej jednoty, oznámili v sobotu organizátori, ktorí zároveň varovali, že Európa musí urýchlene posilniť svoju ekonomiku.
Mario Draghi varuje, že EÚ zaostáva za USA a Čínou. Ursula von der Leyenová kritizuje Európsky parlament
„Európa sa nesmie stať pešiakom externých mocností zoči-voči prekrývajúcim sa globálnym krízam,“ povedal predseda poroty, nemecký poslanec Armin Laschet, s tým, že „situácia je vážna“. Dodal, že bez ekonomickej konkurencieschopnosti nebude mať Únia v dlhodobom horizonte finančný, technologický ani priemyselný základ potrebný pre ochranu vlastnej bezpečnosti.
Záchranca eura
Draghi, ktorému sa pripisujú zásluhy za záchranu spoločnej európskej meny po dlhovej kríze v eurozóne v roku 2012, dnes vyzýva na hlbšiu hospodársku integráciu Európy, aby dokázala súperiť so Spojenými štátmi a Čínou.
Vo svojej rozsiahlej správe o konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ) z roku 2024 predstavil 383 odporúčaní vrátane spoločnej regulácie kapitálových trhov a znižovania byrokracie.
Silnejúci antisystém a horšie vonkajšie vzťahy
Podľa Draghiho Európa čelí rastúcemu tlaku na posilnenie svojej ekonomiky, keď antisystémové strany získavajú stále väčšiu podporu naprieč kontinentom a jej vzťahy s Ruskom aj USA sa zhoršujú.
„Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď Európa čelí toľkým nepriateľom, vonkajším aj vnútorným, ako snáď nikdy predtým,“ povedal ex-šéf ECB a bývalý premiér Talianska vo videopríhovore, v ktorom zdôraznil, že EÚ sa musí stať silnejšou vojensky, ekonomicky aj politicky.
Medzi predchádzajúcich nositeľov Ceny Karola Veľkého patria napríklad pápež František, ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj a ukrajinský ľud, francúzsky prezidentEmmanuel Macron či bývalý československý a český prezident a protikomunistický disidentVáclav Havel. Minulý rok cenu získala súčasná predsedníčka Európskej komisie (EK)Ursula von der Leyenová.