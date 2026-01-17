Daňový pardon je za dverami, štát odpustí podnikateľom a firmám pokuty aj úroky z omeškania

Štát pripravuje daňovú amnestiu, ktorá môže podnikateľom a firmám výrazne znížiť finančnú záťaž spojenú so staršími daňovými pochybeniami. V prvom polroku 2026 budú môcť daňovníci uhradiť svoje daňové nedoplatky bez sankcií, keďže finančná správa im v rámci daňového pardonu odpustí pokuty aj úroky z omeškania. Opatrenie sa dotkne širokého spektra daní a má motivovať dlžníkov, aby si svoje záväzky voči štátu vyrovnali dobrovoľne.
Úroky z omeškania a pokuty
Daňová amnestia sa vzťahuje na nedoplatky, ktoré boli evidované k 30. septembru 2025, ako aj na prípady, keď daňovník do tohto dátumu nepodal daňové priznanie. Ako vysvetľuje partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas GroupJitka Božeková, rozhodujúci je práve stav k tomuto termínu.
„Daňová amnestia sa vzťahuje k nedoplatkom na daniach, ktoré boli evidované k 30. septembru 2025, alebo k prípadom, keď daňovník nepodal daňové priznanie do 30. septembra 2025,“ uvádza.
Samotné uplatnenie daňového pardonu bude možné v období od 1. januára do 30. júna 2026. V tomto čase môžu podnikatelia a firmy uhradiť svoje daňové dlhy voči daňovému alebo colnému úradu, pričom im finančná správa následne odpustí pokuty aj úroky z omeškania, ktoré by inak museli zaplatiť.
Uloženie pokuty od Finančnej správy
Rovnaký princíp platí aj pre daňovníkov, ktorí síce daňové priznanie nepodali včas, no urobia tak v uvedenom období a zároveň daň uhradia. V takom prípade nebudú sankcionovaní ani za oneskorené podanie priznania, ani za oneskorenú úhradu dane.
Amnestia sa vzťahuje aj na podanie dodatočného daňového priznania. Ak daňovník v prvom polroku 2026 prizná vyššiu daň, zníži si nadmerný odpočet alebo upraví uplatnený nárok podľa osobitných predpisov, finančná správa mu pokutu neuloží.
„Finančná správa mu vďaka daňovej amnestii neuloží pokutu za to, že v dodatočnom daňovom priznaní uviedol sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje napríklad zvýšenie dane či zníženie nadmerného odpočtu,“ dopĺňa Jitka Božeková.
Osobné získanie informácií
Daňový pardon sa bude vzťahovať na viaceré druhy daní, vrátane dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, dane z motorových vozidiel, dane z poistenia a dane zo sladených nealkoholických nápojov.
Naopak, nevzťahuje sa na preddavky na daň, odloženú daň ani na splátky dane. Rovnako z nej sú vylúčené osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach a solidárny príspevok. Podnikatelia a firmy si môžu overiť, či majú daňový nedoplatok, viacerými spôsobmi.
Ak celková výška nedoplatkov presahuje 170 eur, ich meno sa objaví v zozname daňových dlžníkov na portáli Finančnej správy SR. Daňovník však môže požiadať aj o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu, prípadne si po prihlásení do elektronickej zóny finančnej správy skontrolovať svoj účet online. Informácie je možné získať aj osobne na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého pobytu alebo sídla spoločnosti.
Správne načasovanie je dôležité
Jitka Božeková zároveň upozorňuje, že pri uplatňovaní amnestie je dôležité správne načasovanie. Uhrádzať daňové nedoplatky alebo podávať priznania ešte pred 1. januárom 2026 sa neoplatí, keďže daňový pardon v tom čase ešte nebude platiť.
Finančná správa by tak mohla daňovníkovi uložiť pokutu a vyrubiť úrok z omeškania. Pre firmy a podnikateľov preto môže byť výhodnejšie počkať na začiatok roka 2026 a využiť možnosť vyrovnať si staré daňové záväzky bez sankcií.