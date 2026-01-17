Voľby v meste sľubov - KOMENTÁR

Bratislava sa pomaly prebúdza do roku 2026, no v jej uliciach už pulzuje otázka, ktorá sa nedá ignorovať. Kto bude viesť toto mesto, keď sa v októbri otvoria volebné urny?
Komunálne voľby nie sú len o farbách plagátov či o sľuboch o nových cyklotrasách. Sú o tom, či Bratislava dokáže prekonať vlastnú paralýzu – dopravnú, bytovú, politickú – alebo či sa opäť uspokojí s polovičnými riešeniami a starými tvárami.
Matúš Vallo
Matúš Vallo vstupuje do boja ako obhajca, ktorý už dvakrát presvedčil voličov, že vie myslieť inak. Dve obdobia za sebou? To je dosť času na to, aby sa ukázalo, že jeho progresívna vízia je viac marketingom než realitou. Áno, centrum mesta je viac bez áut, cyklotrasy sa rozšírili, ale za akú cenu? Doprava je stále v kolapse, zatiaľ čo Vallo sa chváli „udržateľnými riešeniami“, ktoré neprichádzajú.
Ceny bývania explodovali, mladé rodiny odchádzajú a mesto sa stáva exkluzívnym klubom pre bohatých. Jeho mandáty sú plné plánov, workshopov a participatívnych projektov, ale výsledky? Pomalé, nedotiahnuté, frustrované byrokraciou, ktorú sám pomáha udržiavať.
Tretie obdobie? To by bola unavená repríza – voliči sa pýtajú, prečo sa stále ospravedlňuje za to, čo sa nedarí, namiesto aby doručil výsledky. Jeho šanca je stále vysoká, okolo 40 až 50 percent, ale je to skôr zotrvačnosť než nadšenie. Bratislava si zaslúži viac než sympatického architekta, ktorý sa stratil v detailoch.
Martin Winkler
Potom je tu Martin Winkler, idealista s novou stranou Dunaj, ktorý sa od Valla odtrhol s presvedčením, že mesto potrebuje radikálnejšiu zmenu. Jeho rétorika je svieža, jeho kritika ostrá, no chýba mu hĺbka skúseností a široká sieť podporovateľov. Je to hlas tých, ktorí veria, že Bratislava môže byť európskym vzorom – zelená, inkluzívna, funkčná. Ale v praxi sa zatiaľ pohybuje okolo 15 percent. Je to sympatický outsider, nie favorit.
Dana Čahojová
Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi, prináša do súboja niečo iné: osvedčenú prax. Roky riadenia mestskej časti jej dali kredibilitu, ktorú mnohí iní nemajú. Hovorí o bezpečnosti, o sociálnych službách, o tom, že mesto musí slúžiť ľuďom, nie naopak. Jej kampaň je tichá, no autentická. Problém? Nezávislosť ju oberá o financovanie a stranícku podporu. Šanca na víťazstvo je nízka – povedzme 10 až 12 percent –, ale môže výrazne ovplyvniť celkové rozloženie síl.
Rudolf Kusý
Rudolf Kusý, bývalý starosta Nového Mesta, sa bude snažiť spojiť konzervatívnejšie sily. Má za sebou roky v komunálnej politike, kontakty v KDH, Sme rodina či iných pravicových kruhoch. No jeho meno nesie na pleciach aj ťarchu minulých kontroverzií a chýba mu ten druh charizmy, ktorý dokáže zapáliť davy. Je solídny, no nie inšpirujúci. Odhad: 12 až 18 percent, ak sa mu podarí vytvoriť širšiu koalíciu.
Jozef Ráž
A potom je tu meno, ktoré sa v posledných týždňoch objavuje čoraz častejšie – Jozef Ráž, minister dopravy, nominant Smeru-SD. Ešte oficiálne nekandiduje, no jeho vstup do volebného ringu by zmenil celú rovnicu. Ráž nie je typický politik. Je to technik, manažér, človek, ktorý ukázal, že vie stavať diaľnice, tunely, električkové trate.
V Bratislave, kde doprava kolabuje, by mohol ponúknuť niečo, čo ostatní nedokážu: pragmatické, rýchle riešenia podložené skúsenosťami z národnej úrovne. Vládna podpora by mu dala financie a iné zdroje na realizáciu. Polarizuje? Áno. No voliči unavení z ideologických experimentov by mohli uvítať niekoho, kto vie, ako sa veci robia, nie ako sa o nich hovorí.
Ak Ráž vstúpi do ringu, Vallo stratí časť pragmatických voličov, Winkler a Kusý sa budú biť o zvyšky a Čahojová môže zostať bokom. Ráž by v takom prípade mohol mať reálnu šancu na 30 až 40 percent – dosť na to, aby mohol Vallovi konkurovať na víťazstvo a priniesť mestu stabilitu, ktorú tak zúfalo potrebuje.
Bratislava si teda môže vyberať. Môže si vybrať pokračovanie v experimente s progresívnou víziou, ktorá sa topí v realite. Alebo môže siahnuť po niekom, kto prinesie výsledky – aj keby prišiel s pečaťou súčasnej vládnej garnitúry. História ukazuje, že mestá, ktoré sa boja zmeny, stagnujú. A tie, ktoré sa neboja pragmatizmu, rastú. Volebná noc v októbri 2026 nebude len o jednom mene. Bude o tom, či Bratislava konečne prestane byť mestom sľubov a stane sa mestom, ktoré funguje.