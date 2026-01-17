Civilné obete na Ukrajine prudko vzrástli, OSN označila rok 2025 za jeden z najhorších od začiatku vojny

Monitorovacia misia Organizácie Spojených národov (OSN) zaznamenala v roku 2025 na Ukrajine viac civilných obetí než v ktoromkoľvek inom roku okrem roku 2022, keď Rusko napadlo svojho suseda. Dôvodom je zintenzívnenie bojov pozdĺž frontovej línie a rozšírenie používania diaľkových zbraní Ruskom, uviedol najvyšší orgán OSN pre ľudské práva.
Podľa správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) dosiahol celkový počet civilných obetí v roku 2025 najmenej 2 514 mŕtvych a 12 142 zranených. To predstavuje 31 percentný nárast v porovnaní s rokom 2024.
„Naše monitorovanie ukazuje, že tento nárast bol spôsobený nielen intenzívnejšími bojmi pozdĺž frontovej línie, ale aj rozsiahlejším používaním diaľkových zbraní, ktoré vystavili civilistov v celej krajine zvýšenému riziku,“ uviedla vedúca monitorovacej misie OHCHR na Ukrajine Danielle Bellová. Neexistuje spoľahlivý údaj o celkovom počte civilných obetí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. OSN potvrdila takmer 15 000 úmrtí civilistov, no dodala, že ich skutočný počet je pravdepodobne výrazne vyšší.