Civilné obete na Ukrajine prudko vzrástli, OSN označila rok 2025 za jeden z najhorších od začiatku vojny

Dôvodom je zintenzívnenie bojov pozdĺž frontovej línie a rozšírenie používania diaľkových zbraní Ruskom.
Samuel Dargaj
Samuel Dargaj
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sumy, Ukrajina, bombardovanie
Záchranári sa snažia poskytnúť prvú pomoc mužovi po ruskom útoku na ukrajinské mesto Sumy. Foto: Archívne, Ukrainian Emergency Service via AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Monitorovacia misia Organizácie Spojených národov (OSN) zaznamenala v roku 2025 na Ukrajine viac civilných obetí než v ktoromkoľvek inom roku okrem roku 2022, keď Rusko napadlo svojho suseda. Dôvodom je zintenzívnenie bojov pozdĺž frontovej línie a rozšírenie používania diaľkových zbraní Ruskom, uviedol najvyšší orgán OSN pre ľudské práva.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War

Podľa správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) dosiahol celkový počet civilných obetí v roku 2025 najmenej 2 514 mŕtvych a 12 142 zranených. To predstavuje 31 percentný nárast v porovnaní s rokom 2024.

„Naše monitorovanie ukazuje, že tento nárast bol spôsobený nielen intenzívnejšími bojmi pozdĺž frontovej línie, ale aj rozsiahlejším používaním diaľkových zbraní, ktoré vystavili civilistov v celej krajine zvýšenému riziku,“ uviedla vedúca monitorovacej misie OHCHR na Ukrajine Danielle Bellová. Neexistuje spoľahlivý údaj o celkovom počte civilných obetí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. OSN potvrdila takmer 15 000 úmrtí civilistov, no dodala, že ich skutočný počet je pravdepodobne výrazne vyšší.

Viac k osobe: Danielle Bellová
Firmy a inštitúcie: Organizácia Spojených národov (OSN)
Okruhy tém: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk