Maloobchod rastie len v drobných segmentoch, väčšie nákupy sú pre domácnosti stále priveľkým rizikom

Slovenský maloobchod sa na jeseň ocitá v situácii, ktorá ukazuje na postupné, no veľmi krehké zotavovanie spotrebiteľského dopytu. Dlhodobé oslabenie spotreby tovarov zatiaľ nevystriedal presvedčivý obrat, čo potvrdzujú všetky dostupné analytické dáta aj nálada domácností.
Októbrové výsledky mali síce v sebe mierne pozitívne signály, zároveň však odkryli limity rastu, ktoré sa ekonomike nepodarí ľahko prekonať.
Selektívne zlepšenie tržieb
Analytik 365.bankTomáš Boháček upozorňuje, že zlepšenie tržieb bolo veľmi selektívne. Maloobchodné tržby sa v októbri po dlhšom období slabosti opäť mierne zvýšili, no rast zostáva krehký a sústredený do niekoľkých segmentov, uviedol Boháček.
Pozitívne čísla vykazovali predajne drogérie, kozmetiky či odevov, zatiaľ čo veľké hypermarkety aspoň udržali minuloročné tržby. Oveľa horšie dopadli online predaje a segment elektrospotrebičov, čo podľa Boháčka dokazuje, že väčšie nákupy domácnosti odkladajú a reagujú opatrne na neistotu aj ceny.
Podobný obraz prináša aj analytik Slovenskej sporiteľneMarián Kočiš. Ten pripomína, že októbrové tržby síce podľa zdrojov Štatistického úradu rástli medziročne o 0,6 %, no medzimesačne klesli o 0,7 %. „Domácnosti sa od začiatku roka nachádzajú v menej komfortnej situácii ako vlani,“ uvádza Kočiš.
Tlmenie príjmov spôsobila vyššia inflácia a tiež obavy z budúcnosti, ktoré zhoršujú spotrebiteľskú náladu. Očakávané ochladenie trhu práce a konsolidačné opatrenia navyše podľa neho vytvárajú tlak na firemné úspory, čo sa napokon môže prejaviť aj v raste nezamestnanosti a teda aj v ďalšej opatrnosti pri nákupoch.
Odolnosť domácností, no aj dlhodobé riziká
Analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák dopĺňa, že október síce priniesol korekciu po silnom septembri, no slovenské domácnosti zatiaľ odolávajú horším makroekonomickým podmienkam lepšie, než by sa čakalo. „Napriek zvýšenej inflácii, pomalšiemu rastu miezd a jemnému nárastu nezamestnanosti tržby neklesajú dramaticky,“ tvrdí Koršňák.
Zároveň však upozorňuje, že nálada domácností zostáva veľmi nízka a v novembri spadla na 32-mesačné minimum. To je pre spotrebu zásadný signál, že ak dôvera chýba, výdavky budú naďalej brzdené.
Spotreba zostáva slabá a selektívna
Všetci traja analytici sa zhodujú, že silnejšie oživenie spotreby je nepravdepodobné. Boháček očakáva, že výraznejší obrat príde najskôr na jar 2026, keď by sa mali viditeľnejšie zlepšiť reálne príjmy domácností.
Kočiš pripomína, že koniec roka môže sklamať, keďže minuloročné predzásobovanie pred zvýšením DPH skreslilo porovnávaciu základňu a domácnosti navyše stále zvažujú šetrenie. Koršňák upozorňuje aj na budúcoročnú ďalšiu vlnu
, ktorá negatívne zasiahne čisté príjmy domácností aj živnostníkov a môže spustiť nové kolo úspor.
Spotreba zostáva oporou ekonomiky, no trpí selektívnosťou. Ľudia míňajú na bežné a menšie nákupy, ale veľké položky odkladajú. Služby a reštaurácie sa držia lepšie, zatiaľ čo priemerné tržby za tovar sú stále v mínuse. A hoci nominálne mzdy rastú rýchlejšie ako priemer eurozóny, ich efekt v reálnom živote oslabuje inflácia a neistota. To všetko tvorí prostredie, v ktorom je slovenský spotrebiteľ nútený byť opatrný a v ktorom maloobchod len veľmi ťažko získava stratené tempo.