Maloobchod sa po lete opäť prepadá, ochota domácností míňať je tlmená obavami z budúcnosti

Po krátkom letnom oživení sa slovenský maloobchod v auguste podľa dát Štatistického úradu opäť vrátil k poklesu. Podľa analytika Slovenskej sporiteľneMariána Kočiša sa tržby medziročne v reálnom vyjadrení znížili o 0,7 percenta.
Po sezónnom očistení zostali na rovnakej úrovni ako v júli. Od začiatku roka tak maloobchodné tržby kumulatívne klesajú o 0,9 percenta, čo naznačuje, že spotrebiteľská aktivita zostáva slabá.
Výrazné poklesy
Hoci najväčší segment – hypermarkety a supermarkety – zaznamenal relatívne slušný medziročný rast tržieb o 4,4 percenta, nestačilo to na kompenzáciu výrazných poklesov v iných oblastiach.
Online obchody a zásielkový predaj sa prepadli až o 12,5 percenta a tržby špecializovaných predajní potravín, nápojov a tabaku klesli o takmer 15 percent. Mierne zlepšenie zaznamenalo len ubytovanie, ktorého tržby po júlovom prepade vzrástli o jedno percento. Reštaurácie a pohostinstvá ostali v červených číslach, hoci ich pokles sa zmiernil na 0,8 percenta.
Príjmy domácností sú pod tlakom
„Domácnosti sa od začiatku roka nachádzajú v menej komfortnej situácii ako vlani,“ vysvetľuje Marián Kočiš zo Slovenskej sporiteľne. Ich príjmy sú stále pod tlakom inflácie a obavy z budúcnosti tlmia ochotu míňať. Spotrebiteľský sentiment sa drží hlboko pod dlhodobým priemerom a očakávania sa zhoršujú aj v súvislosti s pripravovanými fiškálnymi opatreniami.
„Očakávaný vývoj na pracovnom trhu, ktorý je zatiaľ odolný, môže ovplyvniť externé prostredie – napríklad nové clá či vládne konsolidačné opatrenia, ktoré znížia investičný apetít firiem,“ dodáva Kočiš.
Prudký rast nominálnych miezd
K lepším číslam na začiatku leta prispel prudký rast nominálnych miezd v druhom štvrťroku, ten však podľa analytikov nebol trvalý. „Tento dobrý výsledok ovplyvnilo aj vyplatenie jednorazových príspevkov a odmien,“ pripomína Slovenská sporiteľňa. Po ich odznení a v kombinácii s letnou dovolenkovou sezónou, počas ktorej domácnosti míňali skôr na služby než na tovary, sa výdavky v maloobchode opäť utlmili.
Platy počas júla boli reálne vyššie ako pred rokom vo väčšine odvetví, zamestnanosť rástla v polovici sektorov
Podobný výhľad potvrdzuje aj analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák. „Predpokladáme, že korekcia spotreby bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Ochotu domácností zvyšovať svoje výdavky bude nahlodávať fiškálna konsolidácia a spomalenie rastu reálnych príjmov,“ uviedol Koršňák. Dodal, že dôvera spotrebiteľov sa citeľne zhoršila už na konci minulého roka a aj na prelome leta a jesene zostávala výrazne pod priemerom poslednej dekády.
Celkový obraz ostáva pochmúrny
Záver roka podľa neho neprinesie zásadné zlepšenie. Naopak, medziročné porovnania zhorší aj tzv. bázický efekt – vlani totiž časť nepotravinového trhu, najmä predaj áut, umelo navýšilo predzásobenie pred očakávaným zvýšením DPH. „Z tohto dôvodu bude ťažké dosiahnuť medziročný rast tržieb aj v prípade, že sa spotreba stabilizuje,“ konštatuje Koršňák.
Celkový obraz slovenského maloobchodu tak ostáva pochmúrny. Po dvoch rokoch vysokej inflácie a znižovania reálnych príjmov sa spotrebiteľské správanie mení – Slováci viac premýšľajú, menej nakupujú impulzívne a častejšie odkladajú väčšie výdavky.
Rast cien síce spomalil, no dôvera v ekonomiku zostáva slabá. Ak sa v roku 2025 skutočne naplno prejavia konsolidačné opatrenia, domáci dopyt môže zostať jedným z najslabších článkov slovenského hospodárstva.